دختر کهگیلویه و بویراحمدی صاحب طلای دوومیدانی کشور
دختر نونهال کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات دوومیدانی کشور مدال طلا کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان استان گفت: کاروان دوومیدانی استان در مسابقات استعدادهای برتر نونهالان کشور که به میزبانی همدان در حال برگزاری است، با درخشش «مائده شفیعی»، کار خود را آغاز کرد.
پژمان افزود: در روز اول این رقابتها، شفیعی بر سکوی نخست مسابقات پرتاب نیزه تکیه زد و گردنآویز طلا را بر سینه آویخت.
وی ادامه داد: این موفقیت در حالی رقم خورد که استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان در این آوردگاه ملی حضور یافته است.
مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان استان گفت: هیات دوومیدانی استان در سال جاری با حضوری فعال در تمام رویدادهای کشوری، تاکنون بیش از ۱۲ مدال رنگارنگ کسب کرده است.