دختر نونهال کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات دوومیدانی کشور مدال طلا کسب کرد.

دختر کهگیلویه و بویراحمدی صاحب طلای دوومیدانی کشور

دختر کهگیلویه و بویراحمدی صاحب طلای دوومیدانی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان استان گفت: کاروان دوومیدانی استان در مسابقات استعداد‌های برتر نونهالان کشور که به میزبانی همدان در حال برگزاری است، با درخشش «مائده شفیعی»، کار خود را آغاز کرد.

پژمان افزود: در روز اول این رقابت‌ها، شفیعی بر سکوی نخست مسابقات پرتاب نیزه تکیه زد و گردن‌آویز طلا را بر سینه آویخت.

وی ادامه داد: این موفقیت در حالی رقم خورد که استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان در این آوردگاه ملی حضور یافته است.