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در آیینی از تقویم برگزاری ۱۳ جشنواره با محوریت محصولات کشاورزی، آیینهای بومی، هنر، ورزش و رویدادهای فرهنگی شهرستات فلاورجان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیر کرم زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در حاشیه این آیین با اشاره به اینکه معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری، کشاورزی، آیینی و گردشگری شهرستان فلاورجان از اهداف اصلی این جشنوراهها است، گفت: بر اساس این تقویم، از مهرماه ۱۴۰۵ تا مردادماه ۱۴۰۶ رویدادهایی در نقاط مختلف شهرستان و متناسب با ظرفیت هر شهر و روستا طراحی شدهاند و از جشنوارههای مرتبط با محصولات کشاورزی و باغی تا رویدادهای هنری، نمایشی، آیینی، ورزشی و فرهنگی برگزار خواهد شد
رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان با اشاره به اینکه در این شهرستان بیش از ۵۰۴ اثر تاریخی شناسای شده که ۳۵ اثر آن ثبت ملی و یک اثر آن مسجد جامع اشترجان در دست ثبت جهانی است، گفت: با پیگیریهای انجام شده پرونده ۴۰ اثر تاریخی در دست ثبت ملی است.
حسین یار محمدیان فرماندار فلاورجان با اشاره به اینکه ۱۳ جشنواره در مدت یکسال دراین شهرستان برگزار می شود، گفت: جشنواره شو سواره اسب در فلاورجان، بازیهای بومی و محلی در روستای جوجیل، جشنوارههای میوه بـِه روستای سهروفیروزان، تئاتر کودک و نوجوان شهر فلاورجان، پیاز شهر قهدریجان، هنرهای تجسمی فیلم فجر شهر فلاورجان جشنوارههای تحصیل، تهذیب، ورزش شهر مینادشت آیین سمنو و چهل آش شهر طاد، جشنوارههای محصولات گلخانهای شهر ابریشم، جشنواره نوروزگاه پیربکران، هلو شهر بوستان زر و مرواریدهای سرخ در شهر زازران برگزار خواهد شد.
در پایان این برنامه خانه مسافر بابا محمود در روستای سهروفیروزان و قلعه تاریخی روستای گلگون افتتاح شد.