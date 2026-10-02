معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: انتخاب این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در اجلاس نماز، باید مقوم حرکت «برای نماز برخیزیم» باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صادق حسین زاده ملکی در پیامی ، انتخاب وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان دستگاه برتر در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز را ، افتخاری ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این موفقیت برای شتاب‌بخشی به توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس و میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

پیام ، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در پی انتخاب این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در اجلاس نماز:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

انتخاب شایسته «وزارت آموزش و پرورش» به‌عنوان دستگاه برتر در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز ، افتخاری ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت کشور و گواه اهتمام این مجموعه به تعمیق و گسترش فرهنگ نورانی نماز در میان نسل آینده‌ساز ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ دستگاه تعلیم و تربیت، فرهنگیان و دانش آموزان کشور، از تلاش‌های خالصانه و ارزشمند همه خادمان عرصه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در ستاد و استان‌های سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم.

تأکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی در پیام مهم و راهبردی به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز بر مسئولیت مضاعف معلمان و مربیان پرورشی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز، به‌ویژه مجموعه‌های مرتبط با نوجوانان و جوانان، مسئولیت خطیر نظام تعلیم و تربیت را در نهادینه‌سازی و فراگیر ساختن فرهنگ نماز دوچندان می‌سازد.

بی‌تردید این موفقیت، در کنار افتخارآفرینی مجموعه‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش: اداره کل قرآن، عترت و نماز، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و اداره کل انجمن اولیا و مربیان که در این اجلاس مورد تقدیر قرار گرفتند، باید مقوم حرکت پرشتاب و اثرگذار در عهد ملی «برای نماز برخیزیم» باشد.

همچنین از مسئولان و برگزارکنندگان سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز و تمامی عزیزانی که در برگزاری و اعتلای این رویداد ملی نقش‌آفرینی کردند، خصوصا دانشمند ارجمند، معلم و مفسر قرآن و فرهیخته فرزانه حضرت حجت الاسلام‌والمسلمین قرائتی ، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

امید است با بهره مندی از الطاف حضرت حق جلّ‌وعلا و توجهات حضرت بقیه الله اعظم عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف و همت جامعه فرهنگی کشور، شاهد گسترش هرچه بیشتر فرهنگ اقامه نماز و تعمیق معنویت در مدارس و در میان دانش‌آموزان عزیز ایران اسلامی باشیم.

صادق حسین‌زاده ملکی

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش