مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی اعلام کرد که در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از موزه‌ها و اماکن فرهنگی-تاریخی این استان بازدید کرده‌اند که مجموعه جهانی تخت سلیمان با بیشترین آمار بازدید، در صدر جاذبه‌های گردشگری استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری افزود: از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه سال جاری، مجموعاً ۱۰۰ هزار و ۹۵۰ نفر از موزه‌ها و اماکن موزه‌ای استان آذربایجان‌غربی دیدن کرده‌اند.

او با اشاره به آمار بازدیدکنندگان از مهم‌ترین جاذبه‌های استان، گفت: مجموعه جهانی تخت سلیمان در شهرستان تکاب، با جذب بیشترین تعداد گردشگر، در جایگاه نخست پربازدیدترین اماکن فرهنگی و تاریخی استان قرار گرفته است. پس از آن، کاخ‌موزه باغچه‌جوق ارومیه و قره‌کلیسا در چالدران، به ترتیب بیشترین شمار بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت موزه‌ها و بنا‌های تاریخی به عنوان ظرفیت‌های کلیدی گردشگری، خاطرنشان کرد: این اماکن تاریخی و فرهنگی، که برخی از آنها قدمتی چند هزارساله دارند، در طول سال پذیرای علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ از سراسر کشور و حتی خارج از کشور هستند.

مجموعه جهانی تخت سلیمان در ۴۵ کیلومتری شهر تکاب، یکی از مهم‌ترین میراث‌های تاریخی ایران است که قدمت آن به بیش از سه هزار سال پیش بازمی‌گردد.

این مجموعه در طول تاریخ، محل سکونت و پایتخت حکومت‌هایی، چون اشکانیان، ساسانیان و ایلخانیان بوده است. بخش‌های مختلف این مجموعه باشکوه، از جمله تالار ستون‌دار، ایوان خسرو، دروازه‌ها و دیوار‌های مستحکم، آن را به یکی از بنا‌های مهم تاریخی در سطح جهان تبدیل کرده است.