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مراسم نکوداشت عالم ربانی حاج سیدمهدی مصباحی بیدگلی ازیاران حضرت امام خمینی (ره) وازپرچمداران مبارزه باظلم وطاغوت درمنطقه بزرگ کاشان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول آیین نکوداشت عالم ربانی حاج سیدمهدی مصباحی بیدگلی گفت:اولین مراسم برای این عالم ربانی پس از ۳۶ سال ازرحلت ایشان درمسجدعلی (ع) شهرستان آران وبیدگل برگزار شد.
محمدصالحی افزود: حجت الاسلام ربانی متولدخرداد ۱۲۹۰ خورشیدی از یاران حضرت امام خمینی (ره) واز پرچمداران مبارزه باظلم وطاغوت درمنطقه کاشان، برگزارشد.
وی افزود: این عالم ربانی ازشاگردان آیت الله حائری یزدی ومرعشی نجفی بودکه بیش از ۱۰۰ شاگردوطلبه درراه مبارزه باطاغوت وظلم تربیت کرد.
صالحی تأکید کرد:علاوه برخدمات علمی خدمات اجتماعی وعمرانی زیادی هم برای منطقه انجام دادند.
حاج سیدمهدی مصباحی بیدگلی درشهریور سال ۱۳۶۹ شمسی به دیدارحق شتافت و درآستان مقدس امامزادگان هاشم ابن علی (ع) وفاطمه بنت الحسن العسگری (س) آران وبیدگل به خاک سپرده شد.