به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول آیین نکوداشت عالم ربانی حاج سیدمهدی مصباحی بیدگلی گفت:اولین مراسم برای این عالم ربانی پس از ۳۶ سال ازرحلت ایشان درمسجدعلی (ع) شهرستان آران وبیدگل برگزار شد.

محمدصالحی افزود: حجت الاسلام ربانی متولدخرداد ۱۲۹۰ خورشیدی از یاران حضرت امام خمینی (ره) واز پرچمداران مبارزه باظلم وطاغوت درمنطقه کاشان، برگزارشد.

وی افزود: این عالم ربانی ازشاگردان آیت الله حائری یزدی ومرعشی نجفی بودکه بیش از ۱۰۰ شاگردوطلبه درراه مبارزه باطاغوت وظلم تربیت کرد.

صالحی تأکید کرد:علاوه برخدمات علمی خدمات اجتماعی وعمرانی زیادی هم برای منطقه انجام دادند.

حاج سیدمهدی مصباحی بیدگلی درشهریور سال ۱۳۶۹ شمسی به دیدارحق شتافت و درآستان مقدس امامزادگان هاشم ابن علی (ع) وفاطمه بنت الحسن العسگری (س) آران وبیدگل به خاک سپرده شد.