شناسایی ۱۰۷۰ نخبه و سرآمد علمی در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون هزار و هفتاد مستعد برتر، سرآمد علمی و نخبه در این استان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمدالله اکوانی رئیس بنیاد نخبگان استان به مناسبت ۱۰ مهر، روز ملی نخبگان گفت: بانک نخبگان استان شامل بیش از هزار و هفتاد نفر است که حدود ۶۰۰ نفر از آنان هم به لحاظ تجارب و هم به لحاظ دانش، توانایی و آمادگی لازم برای حل مسائل استان را دارند و میتوانند در این زمینه نقشآفرین باشند.
اکوانی ادامه داد: در همین راستا، در قالب طرح شهید احمدی روشن، طرح ۱۷ هسته نخبگانی به پایان رسیده و طرح هشت هسته نیز در دست اجراست که در مجموع ۱۷۷ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان در این طرحها مشارکت داشتهاند.
رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مستعدان برتر، نخبگان و سرآمدان استان که شناسایی شدهاند، به اشکال مختلف در شبکه اجتماعات نخبگانی قرار گرفتهاند.
اکوانی اضافه کرد: برای توانمندسازی مستعدان برتر در استان، برنامههای مختلفی اجرا شده است؛ مانند منتخبان طرح شهید وزوایی یا دانشجویان عضو هستههای مسئلهمحور شهید احمدی روشن. در چهار سال گذشته بیش از چهارصد نخبه و استعداد برتر در استان شناسایی و ساماندهی شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در طول سال جاری بیش از ۱۰۰ نفر از خدمات و برنامههای بنیاد نخبگان استان در قالبهای مختلف بهرهمند شدهاند؛ از جمله این طرحها میتوان به طرح شهید صیاد شیرازی که مربوط به خدمت نظام وظیفه تخصصی است اشاره کرد.
اکوانی ادامه داد: همچنین طرحهای شهید احمدی روشن، شهید وزوایی، عضویت در هیئتهای اندیشهورز و سایر طرحها از جمله خدماتی هستند که نخبگان استان طی امسال از آنها بهرهمند شدهاند.
بهرهمندی ۹۴ نخبه کهگیلویه و بویراحمدی از طرح نظام وظیفه تخصصی
رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: از طرح نظام وظیفه تخصصی ۹۴ نفر از نخبگان استان بهرهمند شدهاند و از ظرفیت طرح جوایز تخصصی دانشجویی نیز ۱۱۴ نفر استفاده کردهاند.
اکوانی ادامه داد: خدمات بنیاد نخبگان در دو حوزه اصلی ارائه میشود؛ حوزه نخست حمایتهای مالی و توانمندسازی است که شامل طرحهایی مانند طرح شهید وزوایی، طرح شهید احمدی روشن و طرح مرحوم کاظمی آشتیانی یا همان استادیاران جوان میشود؛ به عنوان نمونه، طرح شهید وزوایی با هدف شناسایی، هدایت و شکوفاسازی فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد طراحی شده است و به برگزیدگان این طرح در مسیر علم و پژوهش حمایتهای ویژهای ارائه میکند.
وی افزود: بر اساس مصوبات جدید، اعتبار حمایت مالی این طرح برای مقطع کارشناسی ۶۰۰ میلیون ریال، کارشناسی ارشد ۷۵۰ میلیون ریال و دکتری تخصصی ۹۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: طرح شهید احمدی روشن نیز یک طرح هسته پژوهشی مسئلهمحور است که در آن هستههایی متشکل از دانشجویان مستعد به رهبری اساتید برجسته و خبرگان صنعت تشکیل میشود تا برای مسائل واقعی کشور راهحل ارائه دهند؛ اعتبار مصوب برای هر هسته در این طرح شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
اکوانی اضافه کرد: حوزه دوم طرحهای توسعه اثربخشی نخبگان در حل مسائل جامعه، صنعت و رفع نیاز به نیروی انسانی است؛ یکی از نمونههای این مورد، طرح شتاب است که سقف حمایتی آن تا ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده.
رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیاتهای اندیشهورز نخبگانی نیز با هدف گسترش تعامل میان سطوح مختلف حاکمیت و شبکه نخبگانی تشکیل میشوند تا نخبگان در فرآیند مسئلهیابی، آیندهپژوهی، تصمیمسازی و برنامهریزی مشارکت داشته باشند. اعتبار اختصاصیافته به هر هیات اندیشهورز پنج میلیارد ریال مصوب شده است.
جذب ۲۹ نخبه کهگیلویه و بویراحمدی در دستگاههای اجرایی تأیید شده است
وی اضافه کرد: تاکنون ۲۹ نفر از نخبگان استان، در قالب طرح جذب در دستگاههای اجرایی بنیاد ملی نخبگان تأیید شدهاند که از این تعداد، سیزده نفر نهایی شده و شروع به کار کردهاند. خوشبختانه از این تعداد شش نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به فعالی هستند و هفت نفر نیز در سازمانهای سایر استانها و تهران جذب شدهاند.
اکوانی بیان کرد: دانشجویان علاوه بر سکوهای اینترنتی میتوانند از راههای مختلفی همچون مراجعه مستقیم به بنیاد نخبگان استان یا رابطان نخبگانی مستقر در دانشگاهها اقدام با بنیاد نخبگان ارتباط برقرار کنند.