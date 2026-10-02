به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، عبور متناوب امواج کم‌ارتفاع لایه‌های میانی جو طی روز‌های آتی از مناطق غرب و شمال کشور، استان مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

طی امروز جمعه ۱۰ مهر، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری، در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. در برخی نقاط به‌ویژه مناطق نیمه‌شمالی استان، احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

فردا شنبه با افزایش ناپایداری‌های بارشی، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و در برخی مناطق رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هرچند از میزان ناپایداری‌های بارشی کاسته می‌شود، اما احتمال برخی رگبار‌های خفیف و پراکنده در نقاط مختلف به‌ویژه نوار جنوبی استان دور از انتظار نیست.

شهروندان به‌ویژه در مناطق مستعد، نسبت به وزش باد شدید و احتمال بارش‌های رگباری احتیاط لازم را داشته باشند.