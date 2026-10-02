امیر مطاعی، ملی‌پوش و لژیونر شنای ایران، در دومین روز از مرحله نخست رقابت‌های جام جهانی باکو به فینال ماده ۵۰ متر قورباغه صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر مطاعی، ملی‌پوش و لژیونر شنای ایران، در دومین روز از مرحله نخست رقابت‌های جام جهانی شنای ۲۰۲۶ در باکو، با ثبت زمان ۲۶.۷۷ ثانیه در ماده ۵۰ متر قورباغه به فینال این ماده صعود کرد.

مطاعی در مرحله مقدماتی با این زمان در جایگاه دهم قرار گرفت و با قرار گرفتن در جمع ۱۰ شناگر برتر، جواز حضور در فینال را به دست آورد.

مرحله نخست جام جهانی شنای ۲۰۲۶ در باکو در حال برگزاری است و این مسابقات در استخر مسافت کوتاه ۲۵ متری برگزار می‌شود.

مطاعی که در این رقابت‌ها زیر نظر محمد دلجو و به عنوان شناگر باشگاه الیت عمان حضور دارد، پیش از این نیز در ماده ۱۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۵۸.۷۰ ثانیه رکورد ملی ایران در استخر مسافت کوتاه را بهبود بخشیده بود.

این شناگر ملی‌پوش در ادامه رقابت‌های جام جهانی باکو در ماده ۲۰۰ متر قورباغه نیز به آب خواهد زد.