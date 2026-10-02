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فرآیند الکترونیکی وثیقه که از ۸ مهر در بیرجند آغاز شده از روز یکشنبه یازده مهر در تمامی حوزههای قضایی استان اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند دادرسی، یکی از محورهای مهم تحول و تعالی قوه قضاییه است گفت: با هوشمندسازی فرآیندها، ضمن تسریع در ارائه خدمات قضایی، از انجام اقدامات و مراجعات غیرضروری نیز جلوگیری می شود.
عبداللهی افزود: با الکترونیکی شدن این فرآیند، اطلاعات مربوط به وثیقه و وثیقهگذار از مسیر سامانههای مربوط مورد بررسی و استعلام قرار میگیرد و تلاش میشود فرآیند احراز شرایط و پذیرش وثیقه با سرعت، دقت و نظم بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح، تسهیل فرآیند قانونی تأمین وثیقه و کاهش زمان انجام اقدامات مرتبط با آن است و تمامی مراحل، در چارچوب مقررات و تحت نظارت مقام قضایی انجام خواهد شد گفت: یکی از آثار مهم اجرای فرآیند الکترونیکی وثیقه را کمک به جلوگیری از بازداشتهای کوتاهمدت و غیرضروری است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: هوشمندسازی این فرآیند میتواند تا حد قابل توجهی از مراجع ها و رفتوآمدهای غیرضروری بکاهد و امکان انجام سریعتر امور مربوط به وثیقه را فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینههای مادی، میتواند از تحمیل آثار و تبعات ناشی از بازداشتهای کوتاهمدت جلوگیری کند.
عبداللهی گفت: حذف یا کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترددهای غیرضروری، تسریع در انجام استعلامات و ساماندهی فرآیند بررسی وثیقه از دیگر مزایای این طرح است.
وی افزود: تسریع در این فرآیند علاوه بر کمک به کاهش اطاله دادرسی، موجب کاهش هزینههای مرتبط با کارشناسی، رفتوآمد و مراجعات مکرر خواهد شد و میتواند بهرهوری فرآیند قضایی را نیز افزایش دهد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: رویکرد دستگاه قضایی استان در اجرای این طرح، استفاده از فناوری برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، صیانت از حقوق اصحاب پرونده و ارتقای کیفیت دادرسی است و دادگستری خراسان جنوبی نیز همسو با سیاستهای قوه قضاییه، توسعه فرآیندهای هوشمند را با جدیت دنبال خواهد کرد.