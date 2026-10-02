

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند دادرسی، یکی از محور‌های مهم تحول و تعالی قوه قضاییه است گفت: با هوشمندسازی فرآیندها، ضمن تسریع در ارائه خدمات قضایی، از انجام اقدامات و مراجعات غیرضروری نیز جلوگیری می شود.

عبداللهی افزود: با الکترونیکی شدن این فرآیند، اطلاعات مربوط به وثیقه و وثیقه‌گذار از مسیر سامانه‌های مربوط مورد بررسی و استعلام قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود فرآیند احراز شرایط و پذیرش وثیقه با سرعت، دقت و نظم بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح، تسهیل فرآیند قانونی تأمین وثیقه و کاهش زمان انجام اقدامات مرتبط با آن است و تمامی مراحل، در چارچوب مقررات و تحت نظارت مقام قضایی انجام خواهد شد گفت: یکی از آثار مهم اجرای فرآیند الکترونیکی وثیقه را کمک به جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: هوشمندسازی این فرآیند می‌تواند تا حد قابل توجهی از مراجع ها و رفت‌وآمد‌های غیرضروری بکاهد و امکان انجام سریع‌تر امور مربوط به وثیقه را فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه‌های مادی، می‌تواند از تحمیل آثار و تبعات ناشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت جلوگیری کند.

عبداللهی گفت: حذف یا کاهش مراجعات حضوری، کاهش تردد‌های غیرضروری، تسریع در انجام استعلامات و ساماندهی فرآیند بررسی وثیقه از دیگر مزایای این طرح است.

وی افزود: تسریع در این فرآیند علاوه بر کمک به کاهش اطاله دادرسی، موجب کاهش هزینه‌های مرتبط با کارشناسی، رفت‌وآمد و مراجعات مکرر خواهد شد و می‌تواند بهره‌وری فرآیند قضایی را نیز افزایش دهد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: رویکرد دستگاه قضایی استان در اجرای این طرح، استفاده از فناوری برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، صیانت از حقوق اصحاب پرونده و ارتقای کیفیت دادرسی است و دادگستری خراسان جنوبی نیز همسو با سیاست‌های قوه قضاییه، توسعه فرآیند‌های هوشمند را با جدیت دنبال خواهد کرد.