تیم فجر شهید سپاسی شیراز در سومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود برای آماده‌سازی ادامه رقابت‌های لیگ برتر، برابر فولاد هرمزگان به برتری یک بر صفر دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این دیدار شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد و مسعود ریگی در دقیقه ۳۰ از روی نقطه پنالتی، تنها گل فجر شهید سپاسی را به ثمر رساند.

این مسابقه سومین دیدار تدارکاتی شاگردان رسول خطیبی در تعطیلات لیگ برتر بود، فرصتی که کادر فنی از آن برای ارزیابی شرایط بازیکنان، افزایش هماهنگی میان نفرات و حفظ آمادگی مسابقه استفاده کرد.

فولاد هرمزگان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد و رویارویی با این تیم، آخرین فرصت تدارکاتی فجری‌ها پیش از ازسرگیری رقابت‌های رسمی بود.

فجر شهید سپاسی پس از پایان این دیدار، تمرینات خود را برای مصاف با سپاهان اصفهان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر دنبال می‌کند؛ مسابقه‌ای که محک جدی‌تری برای ارزیابی میزان آمادگی زردپوشان شیرازی خواهد بود.

فجر شهید سپاسی که در پایان ۶ مسابقه با کسب هفت امتیاز در رده یازدهم جدول لیگ برتر قرار دارد، باید شانزدهم مهرماه در اصفهان به مصاف سپاهان برود.