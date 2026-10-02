پخش زنده
امروز: -
نماینده مجلس سابق پاکستانی برای حل چالشهای امنیتی افغانستان، پیشنهاد تشکیل ائتلافی متشکل از پاکستان، ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه را مطرح کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، «مشاهد حسین سید» سناتور سابق پاکستانی با تاکید بر ضرورت رویکرد دیپلماتیک و منطقهای برای حل چالشهای امنیتی افغانستان، پیشنهاد تشکیل ائتلافی متشکل از پاکستان، ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه را مطرح کرد.
به گزارش از «داون نیوز»، «مشاهد حسین سید» رئیس سابق کمیسیون امور دفاعی مجلس سنای پاکستان در کنفرانس بینالمللی «وضعیت افغانستان و مسیر رسیدن به صلح» در اسلام آباد گفت: کشورهای منطقه باید برای مقابله با چالشهای امنیتی افغانستان و ناامنیهای مرزی، سازوکار مشترکی ایجاد کنند.
وی با تاکید بر جایگزینی دیپلماسی فعال منطقهای به جای رویکردهای مبتنی بر جنگ و درگیری، اظهار داشت: برقراری صلح پایدار در افغانستان برای تبدیل پاکستان به یک مرکز مهم ارتباطات تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و انرژی با آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد.
این سناتور سابق پاکستان افزود: پاکستان و افغانستان بیش از این نمیتوانند درگیر رویارویی و بیثباتی باشند و اختلافات سیاسی نباید به روابط تجاری، آموزشی، پزشکی و ارتباطات میان مردم دو کشور آسیب وارد کند.
«مشاهد حسین سید» مسئله اصلی اختلاف میان اسلام آباد و کابل را فعالیت گروههای تروریستی از خاک افغانستان دانست و گفت: این مسئله تنها برای پاکستان مشکلساز نیست، بلکه امنیت سایر کشورهای همسایه افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به گزارش خبرنگارانی که اخیرا به افغانستان سفر کردهاند، گفت: حکومت کابل آمادگی دارد برای حل این مسئله از طریق گفتوگو و ایجاد یک سازوکار مشترک با پاکستان همکاری کند.
در این نشست، یک استاد روس نیز پیشنهاد تشکیل «شورای صلح» با مشارکت روسیه و ۶ کشور همسایه افغانستان را برای تدوین راهبردی مشترک در زمینه مقابله با تروریسم مطرح کرد.
مشاهد حسین سید همچنین با اشاره به هزینه حدود ۲.۲ تریلیون دلاری آمریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ و باقی ماندن میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی در این کشور، تاکید کرد: کشورهای منطقه باید از تجربه مداخلات گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند منطقه بار دیگر وارد چرخه جنگ و درگیری طولانی مدت شود.