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رئیس پلیس راه استان قم از توقیف یک دستگاه پژو ۲۰۶ حامل کالای قاچاق و کشف مواد مخدر در کمربندی امام علی (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ روحالله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم اظهار کرد: عوامل گروه ضربت پلیس راه استان قم در جریان کنترل و پایش محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مشکوک شده و آن را در کمربندی امام علی (ع) متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقداری کالای قاچاق و مواد مخدر کشف و ضبط کردند.
رئیس پلیس راه استان قم گفت: خودروی توقیفشده برای سیر مراحل قانونی به مرجع مربوطه تحویل شد.
شاکری با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای کنترلی و مقابلهای در محورهای مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی، مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر را با جدیت دنبال میکند.