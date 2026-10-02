به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ روح‌الله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم اظهار کرد: عوامل گروه ضربت پلیس راه استان قم در جریان کنترل و پایش محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مشکوک شده و آن را در کمربندی امام علی (ع) متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقداری کالای قاچاق و مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس راه استان قم گفت: خودروی توقیف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع مربوطه تحویل شد.

شاکری با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های کنترلی و مقابله‌ای در محور‌های مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت نیرو‌های عملیاتی، مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند.