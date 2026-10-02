مشهدی ها در هفته گردشگری و همراهی با رویداد جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم ۲۰۲۶»، به تماشا و رسد سیاره زحل یکی از زیباترین شگفتی‌های آسمان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یک شب متفاوت زیر آسمان مشهد و همزمان با هفته گردشگری و در همراهی با رویداد جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم ۲۰۲۶»، مردم شهر مشهد به تماشای یکی از زیباترین شگفتی‌های آسمان شب و رصد سیاره زحل میروند.

این اقدام را شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد با مشارکت انجمن نجوم مشهد برگزار می‌کند.

رصد زحل در بوستان جنگلی غدیر امروز جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می شود و شرکت در این رویداد رایگان است.

این بار، مقصد فقط یک بوستان نیست آسمان، مقصد گردشگری ماست!