مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات آسفالت پنج کیلومتر از محور روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در شهرستان مارگون با اعتبار ۵۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

آغاز عملیات آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در کهگیلویه و بویراحمد

آغاز عملیات آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در کهگیلویه و بویراحمد





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در بازدید از آغاز عملیات آسفالت طرح راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در شهرستان مارگون خبر داد و گفت: عملیات آسفالت این طرح به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

حمیدرضا پیمانجو با اشاره به اهمیت این محور در توسعه دسترسی روستاییان، افزود: تکمیل و بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند زمینه تردد آسان‌تر ساکنان روستا‌های منطقه، مسافران و گردشگران را فراهم کند.

وی ادامه داد: مسیر تاکسیسه به مورزرد زیلایی از محور‌های دسترسی به دریاچه‌های طبیعی مورزرد زیلایی محسوب می‌شود و بهسازی و آسفالت آن، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، در استفاده بهتر از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه نیز مؤثر خواهد بود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: عملیات آسفالت این مسیر پس از انجام مراحل زیرسازی و آماده‌سازی، وارد مرحله اجرایی شده است.

مهران مسعودی افزود: نظارت فنی بر روند اجرای عملیات و رعایت مشخصات فنی و استاندارد‌های لازم در مراحل مختلف طرح در دستور کار قرار دارد تا عملیات آسفالت با کیفیت مطلوب و با هدف افزایش دوام و ماندگاری مسیر انجام شود.

وی همچنین توسعه و بهسازی راه‌های روستایی را از اولویت‌های حوزه راهداری عنوان کرد و گفت: بهسازی و آسفالت مسیر‌های روستایی علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات، امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری مناطق مختلف استان می‌شود.