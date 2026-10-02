آغاز عملیات آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات آسفالت پنج کیلومتر از محور روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در شهرستان مارگون با اعتبار ۵۴۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان در بازدید از آغاز عملیات آسفالت طرح راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در شهرستان مارگون خبر داد و گفت: عملیات آسفالت این طرح به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال آغاز شده است.
حمیدرضا پیمانجو با اشاره به اهمیت این محور در توسعه دسترسی روستاییان، افزود: تکمیل و بهرهبرداری از این مسیر میتواند زمینه تردد آسانتر ساکنان روستاهای منطقه، مسافران و گردشگران را فراهم کند.
وی ادامه داد: مسیر تاکسیسه به مورزرد زیلایی از محورهای دسترسی به دریاچههای طبیعی مورزرد زیلایی محسوب میشود و بهسازی و آسفالت آن، علاوه بر تسهیل رفتوآمد، در استفاده بهتر از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه نیز مؤثر خواهد بود.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: عملیات آسفالت این مسیر پس از انجام مراحل زیرسازی و آمادهسازی، وارد مرحله اجرایی شده است.
مهران مسعودی افزود: نظارت فنی بر روند اجرای عملیات و رعایت مشخصات فنی و استانداردهای لازم در مراحل مختلف طرح در دستور کار قرار دارد تا عملیات آسفالت با کیفیت مطلوب و با هدف افزایش دوام و ماندگاری مسیر انجام شود.
وی همچنین توسعه و بهسازی راههای روستایی را از اولویتهای حوزه راهداری عنوان کرد و گفت: بهسازی و آسفالت مسیرهای روستایی علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب دسترسی آسانتر مردم به خدمات، امکانات و ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری مناطق مختلف استان میشود.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، شرایط تردد در محور تاکسیسه به مورزرد زیلایی بهبود یافته و زمینه بهرهمندی بیشتر مردم و گردشگران از ظرفیتهای این منطقه فراهم شود.