مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از عملیات امداد و نجات برای پنج کوهنورد گرفتار در ارتفاعات کوه پرآو خبر داد و گفت: پس از ۶ ساعت، به سه نفر از این افراد دسترسی پیدا کرده اند و عملیات برای دسترسی به ۲ نفر دیگر همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افشین یگانه گفت: ساعت ۷:۳۵ صبح پنجشنبه، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن پنج نفر در ارتفاعات پرآو کرمانشاه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه اعلام شد و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، تیم‌های امداد و نجات برای دسترسی به افراد گرفتار به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان کرمانشاه و تیم امداد و نجات کوهستان بیستون به محل اعزام شدند و همزمان ۲ تیم امداد و نجات از شهرستان‌های صحنه و کنگاور نیز برای پشتیبانی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

یگانه ادامه داد: بر اساس اطلاعات اولیه، این افراد روز سه‌شنبه با هدف صعود به قله پرآو از مسیر چالابه وارد منطقه شده بودند که در ادامه، سه نفر از آنها در محدوده قله خرامان گرفتار شدند و ۲ نفر دیگر مسیر خود را به سمت قله "قته‌چرمی" ادامه دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه گفت: پس از ۶ ساعت عملیات امدادی، پیمایش مسیرهای دشوار و سخت گذر و تلاش در شرایط جوی نامساعد و بارندگی، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان کرمانشاه به سه نفر گرفتار در محدوده قله خرامان دسترسی پیدا کرد و آنان را به دامنه کوه و منطقه امن منتقل کرد.

وی با اشاره به ادامه عملیات برای دسترسی به دو نفر دیگر اظهار کرد: شرایط جوی نامناسب، بارندگی و سختی مسیرهای کوهستانی، روند عملیات را با دشواری همراه کرده است، اما تیم‌های امدادی هلال‌احمر همچنان در منطقه حضور دارند و عملیات برای دسترسی به ۲ نفر دیگر ادامه دارد‌.

یگانه گفت: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر با توجه به شرایط جوی و دشواری مسیر، تلاش خود را برای دسترسی و انتقال ایمن آنان به منطقه امن ادامه می‌دهند.