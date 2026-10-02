به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: سبزپوشان فراجا در خوزستان نیز با تکیه بر ایمان، روحیه جهادی و احساس مسئولیت، کارنامه‌ای سرشار از رشادت، دلاوری و ایستادگی در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم از خود به یادگار گذاشته‌اند. مجاهدت‌های آنان در صیانت از مرز‌های استان، مقابله با تهدید‌ها و جرائم، برقراری نظم عمومی و حضور مسئولانه در حوادث و عرصه‌های دشوار، شایسته تقدیر و تکریم است.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته فراجا؛ فرصتی برای تجلیل از حافظان امنیت و پاسداران آرامش مردم

هفته فراجا، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های سبزپوشان غیور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه امنیت است؛ مردانی که در خط مقدم صیانت از آرامش، نظم و امنیت جامعه، شجاعانه ایستاده‌اند و در انجام رسالت خطیر خود از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.

فراجا، به‌عنوان یکی از ارکان مهم امنیت کشور، در طول سال‌های پرافتخار خدمت، با حضور مقتدرانه و مسئولانه در میدان‌های مختلف، از مرز‌ها تا شهر‌ها و روستاها، همواره پناه و تکیه‌گاه مردم و حافظ جان، مال و آرامش آنان بوده است.

سبزپوشان فراجا در خوزستان نیز با تکیه بر ایمان، روحیه جهادی و احساس مسئولیت، کارنامه‌ای سرشار از رشادت، دلاوری و ایستادگی در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم از خود به یادگار گذاشته‌اند. مجاهدت‌های آنان در صیانت از مرز‌های استان، مقابله با تهدید‌ها و جرائم، برقراری نظم عمومی و حضور مسئولانه در حوادث و عرصه‌های دشوار، شایسته تقدیر و تکریم است.

امنیت، زیرساخت همه ابعاد پیشرفت و آرامش جامعه است و تحقق آن، مرهون تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت و همراهی و مشارکت مردم است. بی‌تردید اقتدار پلیس هنگامی ماندگار و اثربخش است که در کنار قانون‌مداری، مردم‌داری، اخلاق و تکریم شهروندان قرار گیرد و این همان مسیری است که فراجا در خدمت به مردم دنبال می‌کند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انتظامی و شهدای امنیت، فرا رسیدن هفته فراجا را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران، کارکنان، سربازان وظیفه و خانواده‌های صبور و فداکار آنان، به‌ویژه فرمانده و مجموعه پرتلاش فرماندهی انتظامی استان خوزستان، تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های حافظان امنیت در راه صیانت از آرامش و امنیت مردم شریف خوزستان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی همه خدمتگزاران مردم در فراجا و سلامتی و عاقبت‌به‌خیری خانواده‌های معظم شهدای امنیت و ایثارگران این عرصه را مسئلت دارم.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده

استاندار خوزستان