وزیر فرهنگ جمهوری تاتارستان روسیه با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی با نابرابری زبانی مواجه هستیم، گفت: در گزارش یونسکو حدود هزار و ۴۰۰ زبان مورد اشاره قرار گرفته است، اما برخی از این زبان‌ها هنوز دیجیتالی نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایرادا آیوپووا، وزیر فرهنگ جمهوری تاتارستان، در نشست «هوش مصنوعی و میراث اسلامی» که در حاشیه هفته فرهنگی ایران در روسیه در شهر کازان برگزار شد، با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی در کازان، گفت: اجرای ارکستر ملی ایران بسیار جذاب بود و کارگاه‌های صنایع دستی نیز در حال برگزاری است و از اینکه این برنامه‌ها در کازان اجرا می‌شود، خرسندم.

وزیر فرهنگ جمهوری تاتارستان با اشاره به موضوع هوش مصنوعی گفت: انسان باید درباره هوش مصنوعی فکر کند. امروزه همه در ابعاد وسیع در حال استفاده از تکنیک و فناوری هستند و در هر کشور باید تمدن‌ها نتیجه بهره‌برداری از این فناوری‌ها باشند و بدانیم چه چیزی برای ما مسلمانان خوب یا بد است.

آیوپووا ادامه داد: زبان انگلیسی تأثیرگذاری بیشتری دارد و در گزارش یونسکو حدود هزار و ۴۰۰ زبان مورد اشاره قرار گرفته است، اما در حوزه هوش مصنوعی با نابرابری زبانی مواجه هستیم و این زبان‌ها دیجیتالی نشده‌اند. باید برای نسل آینده و فرزندانمان روشی پیشنهاد کنیم.

وی تصریح کرد: بیشتر در چارچوب اینترنت، فرزندان ما به اطلاعات دسترسی دارند، اما ارزش‌های فرهنگی و دینی در اینترنت به آنها نمی‌رسد و باید در این زمینه به برتری برسیم.

وزیر فرهنگ تاتارستان تأکید کرد: باید با استفاده از هوش مصنوعی، دروغ را از حقیقت تمایز دهیم.

گفتنی است؛ کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان در فدراسیون روسیه است.