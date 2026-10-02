خانواده‌های شهدا، فرهنگیان و دانش‌آموزان قائم‌شهر در یادواره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز این شهرستان گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آئین بزرگداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز شهرستان قائم‌شهر در دبیرستان شهید درزی این شهر برگزار شد.

عباس متدین از استادان دانشگاه در این مراسم با اشاره به نقش فرهنگیان و دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس، از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های این دو قشر در برابر متجاوزان و دشمنان ایران اسلامی تجلیل کرد.

وی، هجرت و پیوستن دانش‌آموزان و معلمان از سنگر علم و دانش به سنگر دفاع و مقاومت را نشانه درک و بصیرت این دو قشر در پاسداری و صیانت از کشور و نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: این مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان همواره ادامه دارد.

در این مراسم که مسئولان و خانواده‌های شهدای فرهنگی و دانش‌آموز حضور داشتند، مدیران، معلمان و دانش‌آموزان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، یاد و خاطره معلمان و دانش‌آموزان شهید را گرامی داشتند.

از شهرستان قائم‌شهر در طول هشت سال دفاع مقدس ملت ایران در برابر دشمنان بعثی و کفر جهانی، ۱۸۶ دانش‌آموز شهید و ۳۶ معلم شهید تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شدند.