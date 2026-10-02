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روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به مشکلات رو به افزایش کییف در تامین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح اوکراین، نوشت که این کشور با کمبود شدید پهپادهای میانبرد مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در گزارش وال استریت ژورنال آمده است: تامین تسلیحات برای نیروهای مسلح اوکراین همچنان یکی از جدیترین مشکلات این کشور است.
بر اساس این گزارش، نیروهای سیستمهای بدون سرنشین ارتش اوکراین تنها ۱۴ درصد از پهپادهای میانبرد مورد نیاز خود را در اختیار دارند.
این گزارش در ادامه به اظهارات ولودیمیر زلنسکی مبنی بر اینکه اوکراین در دوره زمستان به دریافت ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک رهگیر برای سامانههای پدافند هوایی پاتریوت نیاز دارد، اشاره کرده و میافزاید: رئیس جمهور اوکراین اظهار امیدواری کرده است که کییف این مهمات را از ذخایر آمریکا و یا از طریق ظرفیتهای تولیدی جدید تامین کند.
در ادامه گزارش وال استریت ژورنال آمده است: در ماه آگوست (مرداد/شهریور)، اوکراین در بحبوحه تشدید حملات موشکی روسیه با کمبود موشکهای رهگیر برای سامانههای پاتریوت مواجه شد.
بر اساس این گزارش، در این مدت، به دلیل کمبود شدید موشکهای رهگیر پاتریوت در اوکراین، نرخ کلی رهگیری موشکهای بالستیک روسیه از حدود ۷۰ درصد در ماه مارس (اسفند۱۴۰۴ / فروردین ۱۴۰۵) به ۲۰ درصد در ماه جولای (تیر/مرداد) کاهش یافته است.