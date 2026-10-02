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امروز و فردا افزایش ابر در آذربایجان غربی پیش بینی میشود که در بعضی ساعات با رگبارهای متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) همراه خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته شاهد رگبارهای متناب باران و رعدوبرق و همچنین وزش باد گاهی شدید در سطح استان بودیم، بطوریکه بیشترین مقدار بارش از ایستگاه هواشناسی چایپاره با ۵.۲ میلی متر گزارش شد.
بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با ادامه فعالیت امواج بارشی، طی امروز و فردا هم شاهد افزایش ابرناکی آسمان خواهیم بود که در بعضی ساعات با رگبارهای متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) همراه خواهد شد و البته با توجه به ماهیت رگباری بارندگیها و هشدارهای هواشناسی صادر شده، در طی این مدت آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود.
از نظر دمایی هم طبق خروجی الگوهای دمایی و با نفوذ توده هوای سرد به منطقه، روند کاهشی دما در طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با ۷.۴ و رشکان با ۲۶.۶ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰.۱ تا ۲۵.۱ درجه سلسیوس گزارش شد.