بازرسان کل چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل با آیت الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان اردبیل، در این دیدار، علی رمضان پور، بازرس کل قضایی استان اردبیل ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بازرسی کل استان و قرار گرفتن این استان در زمره چند استان برتر کشور در رسیدگی دقیق شفاف و سریع نسبت به تکالیف ابلاغی سازمانی در موضوعات اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذار، شناسایی گلوگاه‌های فساد، نداشتن تعارف با فساد گران، صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع بیت المال را از مهمترین این اقدامات در سالم سازی جامعه بخصوص در استان اردبیل عنوان کرد.

قاسمی وند، رییس منطقه ۵ بازرسی کل کشور نیز در این دیدار از کسب رتبه نخست این منطقه در کشور خبرداد و گفت: امروز این ۴ استان با هماهنگی‌ها لازم بصورت زنجیره‌ای با احضاء مشکلات و نشست‌های دوره‌ای در چارچوب قانون نقاط قوت و ضعف را شناسایی و نسبت به آن در استان‌ها تلاش می‌کنند که این نشانگر اتحاد و همبستگی و جهاد برای داشتن ایرانی قانونمند و آبادتر از همیشه می‌باشد.

در پایان این دیدار آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ضمن تشکر از حضور به موقع بازرسی در موضوعات مختلف، نقش بازرسی در اجرای صحیح قوانین و مبارزه با فساد را بسیار کلیدی و مهم ارزیابی کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر در تشکیلات اداری و سازمانی بدست بازرسی است و بازرسی وابسته به خون شهدا است که وظیفه این سازمان و کارکنانش را سنگین‌تر و دقیقتر می‌کند.

امام جمعه اردبیل ریشه کن کردن و ممانعت از نفوذ، مبارزه با کوتاهی و ترک فعل، مبارزه با فساد، تغییر کاربری‌های غیر قانونی، و در کنار آن حمایت از سرمایه گذاران حقیقی و جلوگیری از هدر رفت بیت المال را اصل اساسی در داشتن جامعه‌ای سالم و آرمانی در جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود ورود با هیبت و اقتدار بازرسی باید معادلات فسادگران را بهم بریزد که به فضل الهی در استان اردبیل نیز با ورود بازرسی بسیاری از مشکلات مرتفع و بیت المال و حقوق از دست رفته به خصوص در بحث زمین‌های تصرف شده به ملت باز گشته که ضمن تقدیر باید در این اصل تداوم داشت و مقاومت کرد.

بازرسان کل منطقه ۵ کشور با رییس کل دادگستری استان نیز دیدار کردند. در این دیدار رییس شورای قضایی استان با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های اعضای شورای منطقه ۵ سازمان بازرسی، تداوم و استمرار هماهنگی میان مجموعه‌های قضایی و نظارتی را در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم و تحقق اهداف کلان دستگاه قضایی کشور مؤثر دانست و از انعکاس و تبیین اهداف در نشان دادن این تلاش‌ها از رسانه‌ها بخصوص صداو سیما و فضای مجازی تاکید کرد.