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رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس در خرمشهر: با توجه به نقش محصول راهبردی خرما در اقتصاد و معیشت کشاورزان، پیگیری برای تشکیل کمیتهای مشترک با هدف احیای نخیلات خوزستان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نشست با فعالان حوزه کشاورزی در اتاق بازرگانی خرمشهر، بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و احیای نخیلات استان خوزستان تأکید کرد.
وی با اشاره به بازدید از نخیلات و حوزه آبزیپروری خرمشهر گفت: با وجود مشکلات موجود، تولیدکنندگان با تمام توان در حال فعالیت هستند و باید برای رفع موانع تولید و افزایش بهرهوری، راهکارهای عملیاتی دنبال شود.
فلسفی با اشاره به کاهش کمی تولید خرما افزود: با وجود افت تولید، ایران همچنان پس از مصر رتبه دوم صادرات خرما را در اختیار دارد و باید با برنامهریزی مناسب، از ظرفیتهای موجود برای تقویت تولید و صادرات استفاده کرد.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، وضعیت آب را مانعی برای ادامه تلاش در مسیر افزایش تولید ندانست و بر استفاده از ظرفیت محققان و بخشهای دانشبنیان برای افزایش بهرهوری آب و کاهش مصرف در بخش کشاورزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نیاز آبی نخیلات کشور حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب است، گفت: میزان مصرف فعلی آب در بخش کشاورزی بالاست و باید با بهرهگیری از فناوری و روشهای نوین، مصرف آب را مدیریت کرد.
فلسفی همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیتهای مشترک با هدف احیای نخیلات خوزستان خبر داد و افزود: بعد از این نشست، موضوع تشکیل این کمیته را پیگیری خواهیم کرد.
در این نشست، فعالان حوزه کشاورزی نیز مسائل و دغدغههای خود را مطرح کردند. ماجد مطوریانپور، رئیس انجمن خرمای خوزستان، با اشاره به آتشسوزی نخلستانها گفت: تنها در سال گذشته ۲۵ هزار اصله نخل در آبادان، خرمشهر و شادگان بر اثر حریق از بین رفته است.
وی خواستار احداث و استقرار ایستگاههای آتشنشانی در نزدیکی و یا مجاورت نخلستانها برای کاهش خسارتهای ناشی از آتشسوزی شد.
ایجاد شرایط آسانتر برای دریافت تسهیلات ویژه کشاورزان، از دیگر مطالبات فعالان این حوزه در این نشست بود.
افت صادرات خرمای استعمران و دلایل آن در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و فعالان بخش کشاورزی، اشتباه در الگوی کشت و نبود برنامه مشخص برای توسعه را از جمله عوامل کاهش تولید و صادرات این محصول عنوان کردند.
بخش دیگری از این نشست به وضعیت آبزیپروری اختصاص داشت. سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، گفت: خوزستان ۳۰ درصد تولید آبزیان کشور را به خود اختصاص داده که ۱۱ درصد آن در خرمشهر تولید میشود.
وی استفاده از منابع بانکی و اولویت دادن به طرحهای تولیدی و بهسازی زیرساختها را از نیازهای اساسی برای توسعه آبزیپروری و افزایش میزان تولید در منطقه عنوان کرد.