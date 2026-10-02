به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهرداد روحانی‌وزیری با اشاره به اهمیت این محور در شبکه ارتباطی شهر قم اظهار کرد: محدوده میدان شهید اوسطی و ورودی بلوار شهید خداکرم از سمت جاده قدیم، یکی از مسیر‌های مهم ارتباطی منطقه سه است که به دلیل حجم بالای تردد و اتصال به محور‌های مختلف، بهسازی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات روکش آسفالت این محدوده در مساحتی بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود و برای اجرای این طرح حدود ۵ هزار تن آسفالت پیش‌بینی شده است تا کیفیت، یکنواختی و قابلیت تردد در مسیر ارتقا یابد.

مدیر منطقه سه شهرداری قم ادامه داد: این محور از یک سو به مسیر‌های منتهی به بلوار شهید رجایی و میدان مرکزی میوه و تره‌بار قم و از سوی دیگر به شهرک صنعتی شکوهیه، شهرک صنوف، شهرک شهاب و شهرک صنعتی محمودآباد دسترسی دارد.

روحانی‌وزیری خاطرنشان کرد: ارتباط این محدوده با آرامستان بهشت معصومه (س)، استقرار پاسگاه پلیس راه و گیت‌های بازرسی ورودی و خروجی شهر و قرار گرفتن آن در مسیر اصلی ورود و خروج قم از جاده قدیم تهران، موجب شده این محور همواره با حجم قابل توجهی از تردد مواجه باشد.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تردد این مسیر را وسایل نقلیه سنگین تشکیل می‌دهند و به همین دلیل کیفیت روسازی و وضعیت آسفالت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای این روکش با هدف ارتقای کیفیت سواره‌رو، افزایش ایمنی و بهبود شرایط عبور و مرور انجام می‌شود.

مدیر منطقه سه شهرداری قم تأکید کرد: بهسازی ورودی‌های شهر علاوه بر ارتقای کیفیت تردد، در بهبود سیمای شهری و کیفیت فضای ورودی قم نیز مؤثر است و عملیات اجرایی این طرح با رعایت الزامات فنی و متناسب با شرایط ترافیکی محور دنبال خواهد شد.