عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با انتقاد از نبود برنامه عملیاتی در تعاملات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا، تأکید کرد که «خودتحریمی» و تکیه بر «گفتاردرمانی» به‌جای اجرای پروتکل‌ها، سبب شده ایران از ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلاری این بازار، سهمی ناچیز و در حد ۸۰۰ میلیون دلار داشته باشد.



عبدالله مهاجر دارابی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در ارزیابی عملکرد تجاری ایران در موافقت‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با اشاره به فرصت‌های طلایی این بازار اظهار داشت: اگرچه مقامات عالی‌رتبه ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌ها تأکید دارند، اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم.

خودتحریمی؛ مانع بزرگ‌تر از تحریم‌های خارجی

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا به‌تنهایی نمی‌تواند مانع توسعه تجارت با اوراسیا شود، تصریح کرد: «بزرگ‌ترین مشکل ما خودتحریمی است. ما در این سال‌ها به‌جای عمل‌گرایی، به گفتاردرمانی متوسل شده‌ایم. روی کاغذ همه مشکلات حل شده و پروتکل‌های کافی امضا کرده‌ایم، اما آنچه در واقعیت رخ نمی‌دهد، “عمل” است.»

شکاف عظیم میان ظرفیت و واقعیت

دارابی با اشاره به آمارها گفت: «بازار اوراسیا ظرفیتی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار دارد، اما سهم صادراتی ما در این حوزه تنها حدود ۸۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که می‌توانیم سطح تبادلات تجاری با روسیه را از ۴ میلیارد دلار فعلی، با یک برنامه‌ریزی دو ساله به سقف ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.»

فقدان دبیرخانه اجرایی و مسئول پاسخگو

این فعال اقتصادی با انتقاد از ساختار جلسات و اجلاس‌های تجاری گفت: «خروجی اجلاس‌ها نباید صرفاً یک سخنرانی یک‌ساعته باشد. ما به یک دبیرخانه اجرایی، یک برنامه زمان‌بندی‌شده و یک مسئول مشخص نیاز داریم که در فواصل جلسات، به بخش خصوصی و دولت گزارش پیشرفت ارائه دهد. تا زمانی که سیستم گزارش‌دهی و پایش وجود نداشته باشد، با این دست‌فرمان اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.»

«نخواستن» عامل اصلی ناکامی

مهاجر دارابی در پایان تأکید کرد: «بی‌تعارف بگویم؛ ما اگر نتوانستیم در این بازار موفق شویم، دلیلش “نتوانستن” نیست، بلکه “نخواستن” است. اگر عزم واقعی وجود داشته باشد، می‌توانیم در کوتاه‌مدت به جهش در صادرات برسیم؛ اما این امر مستلزم کنار گذاشتن برخوردهای نمایشی و تمرکز بر رفع موانع داخلی و فرآیندهای اداری است.»