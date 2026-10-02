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فرمانده انتظامی شوش از زمینگیر شدن سارق مسلح متواری با سوابق متعدد کیفری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ صالح مطهریراد گفت: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی دقیق مخفیگاه اعضای باند ۳ نفره سارقان مسلح که در پرونده خود سوابق متعدد کیفری، از جمله سرقت مسلحانه، تیراندازی و تخریب اموال عمومی را داشتند و تحت تعقیب قضائی بودند، را شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی حین انجام عمليات متهمان با مشاهده پلیس، به سمت عوامل انتظامی تیراندازی کردند و قصد متواری شدن داشتند.
فرمانده انتظامی شهرستان شوش افزود: عوامل پلیس با استفاده از قانون بهکارگیری سلاح یکی از مجرمان را زمینگیر و یک قبضه سلاح جنگی بهکاررفته علیه ماموران پلیس نیز کشف شد.
سرهنگ مطهریراد خاطرنشان کرد: دستگیری سایر متهمان متواری به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.