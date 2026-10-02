هفته نخبگان در کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۱۵ برنامه کلید خورد
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: برنامه هفته نخبگان با محوریت شناسایی، حمایت و افزایش نقشآفرینی نخبگان در حل مسائل جامعه و صنعت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اکوانی،رئیس بنیاد نخبگان استان گفت: به مناسبت روز ملی نخبگان و سالروز ولادت شهید نخبه دکتر مصطفی چمران، از ۱۰ تا ۱۷ مهرماه بیش از ۱۵ برنامه متنوع در سطح استان برگزار میشود. اکوانی افزود: نشست هماندیشی نخبگانی هیئتهای اندیشهورز و هستههای مسئلهمحور با حضور مسئولان استانی و همچنین نشست نخبگان با مدیران صنایع و بخش خصوصی از مهمترین برنامههای هفته نخبگان است. رئیس بنیاد نخبگان استان ادامه داد: تقدیر از نخبگان فعال در حوزه حل مسائل جامعه و صنعت، برپایی میز خدمت همزمان با آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه، نشستهای نخبگانی با رسانهها و گفتوگو با نخبگان و مستعدان برتر استان از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود. اکوانی با تأکید بر سیاست بنیاد نخبگان در زمینه شناسایی و حمایت از نخبگان در همه حوزهها گفت: در چهار سال اخیر بیش از ۴۰۰ نفر از نخبگان استان شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتهاند. وی با تشریح ترکیب نخبگان تحت پوشش بنیاد نخبگان استان اضافه کرد: تاکنون بیش از یکهزار و ۷۰ نفر از مستعدان برتر، نخبگان و سرآمدان استان شناسایی شده و به اشکال مختلف در شبکه اجتماعات نخبگانی قرار گرفتهاند. رئیس بنیاد نخبگان استان افزود: بخشی از این افراد، مستعدان برتری هستند که مورد حمایت بنیاد نخبگان قرار گرفتهاند و برای توانمندسازی آنان برنامههای مختلفی از جمله طرح شهید وزوایی و هستههای مسئلهمحور شهید احمدیروشن اجرا شده است. وی ادامه داد: بخش دیگری از جامعه نخبگانی استان در قالبهای مختلف برای حل مسائل جامعه و صنعت فعالیت میکنند و تحت عناوینی مانند راهبر، دبیران هیئتهای اندیشهورز، طرحهای شتاب و سایر برنامهها به ایفای نقش میپردازند. اکوانی بیان کرد: بخشی دیگر نیز سرآمدان استان هستند که در حوزههای مختلف فعال بوده و عمدتاً محل رجوع برای مسائل تخصصی به شمار میروند. رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خدمات ارائهشده در سال جاری گفت: در طول سال جاری بیش از ۱۰۰ نفر از خدمات و برنامههای بنیاد نخبگان در قالبهای مختلف بهرهمند شدهاند. وی طرح شهید صیاد شیرازی، مربوط به خدمت نظام وظیفه تخصصی، را یکی از این برنامهها عنوان کرد و افزود: در این طرح، مشمولان واجد شرایط میتوانند دوره خدمت سربازی خود را در قالب پروژههای تخصصی دستگاههای اجرایی سپری کرده و کارت پایان خدمت دریافت کنند. اکوانی طرحهای شهید احمدیروشن، شهید وزوایی، عضویت در هیاتهای اندیشهورز و سایر طرحها را از دیگر خدمات بنیاد نخبگان برشمرد و گفت: ۹۴ نفر از نخبگان استان از طرح نظام وظیفه تخصصی بهرهمند شدهاند و در طرح جوایز تخصصی دانشجویی نیز ۱۱۴ نفر از ظرفیت این طرح استفاده کردهاند. وی با اشاره به بانک نخبگان استان خاطرنشان کرد: بانک نخبگان استان شامل بیش از یکهزار و ۷۰ نفر است که نزدیک به ۶۰۰ نفر از آنان از نظر تجربه، دانش، توانایی و آمادگی لازم برای حل مسائل استان برخوردار هستند و میتوانند در این زمینه نقشآفرینی کنند. رئیس بنیاد نخبگان استان گفت: در قالب طرح شهید احمدیروشن تاکنون ۱۷ هسته نخبگانی به پایان رسیده و ۸ هسته نیز در دست اجرا است که در مجموع ۱۷۷ نفر از دانشجویان و استادان در این طرحها مشارکت داشتهاند. اکوانی تأمین مسکن نخبگان را یکی از برنامههای مهم بنیاد نخبگان استان عنوان کرد و گفت: گامهای خوبی با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی در این زمینه برداشته شده و بهزودی مراحل تخصیص سهمیه مسکن به نخبگانی که مشخصات آنان در سامانه سینا بنیاد نخبگان ثبت شده است، آغاز خواهد شد. وی با اشاره به سیاستهای بنیاد نخبگان برای افزایش اثربخشی جامعه نخبگانی افزود: توسعه دامنه مشارکت و اثربخشی نخبگان در حل مشکلات جامعه و صنعت، اولویت اصلی برنامههای بنیاد نخبگان و تخصیص منابع است. رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد جذب نخبگان در بخشهای خصوصی و دولتی، تشکیل هیئتهای اندیشهورز نخبگانی، واگذاری طرحهای مهم و کاربردی مسئلهمحور به نخبگان با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و توسعه دورههای پسادکتری مسئلهمحور و تقاضامحور با همکاری دانشگاهها و پارک علم و فناوری استان را از جمله برنامههای بنیاد برای استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل استان عنوان کرد. اکوانی در تشریح برنامههای بنیاد نخبگان استان گفت: طرح شتاب با سقف حمایتی تا ۳۰ میلیارد ریال، طرح شهید احمدیروشن، پسادکتری شهید چمران و هیئتهای اندیشهورز نخبگانی از جمله طرحهای مهم برای استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان استان است. وی تأکید کرد: رویکرد بنیاد نخبگان، شناسایی ظرفیتهای علمی و تخصصی استان و فراهم کردن زمینه برای حضور مؤثر نخبگان در حل مسائل جامعه، صنعت و دستگاههای اجرایی است.