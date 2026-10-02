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فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان (عج)و مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان از حضور حماسی مردم در رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان (عج)و حجتالاسلام والمسلمین رحمتالله صادقی مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم اصفهان، دیار حماسه و ایثار، بار دیگر صحنهای ماندگار از شکوه حضور و همدلی آفرید.
حضور چشمگیر، پرشور و کمنظیر اقشار مختلف مردم شهیدپرور، بصیر و ولایتمدار استان اصفهان در رزمایش بزرگ «جانفدایان اصفهان»، جلوهای درخشان از ایمان، بصیرت، وحدت و روحیه ایستادگی ملتی بود که همواره در بزنگاههای حساس، پیشتاز دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این حضور حماسی، تنها مشارکت در یک رزمایش نبود؛ بلکه نمایشی باشکوه از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت، تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان و اعلام آمادگی برای صیانت از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی بود.
مردم شریف اصفهان با حضور خود در این اجتماع بزرگ، بار دیگر ثابت کردند که فرهنگ «جانفدایی» و فداکاری در راه اسلام، ایران و آرمانهای الهی، همچنان زنده و جاری است و نسلهای امروز نیز با تأسی از مکتب شهیدان، در صحنههای دفاع از انقلاب و میهن اسلامی حضوری مسئولانه و آگاهانه دارند.
رزمایش بزرگ «جانفدایان اصفهان» نماد همافزایی ظرفیتهای مردمی، بسیجی و انقلابی و جلوهای از اقتدار برخاسته از مردم بود؛ اقتداری که ریشه در ایمان، وحدت، بصیرت و روحیه مقاومت دارد.
بدینوسیله با گرامیداشت یاد و نام بلند شهدای والامقام استان اصفهان و ادای احترام به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، از حضور ارزشمند و حماسی آحاد مردم، جوانان، خانوادهها، بسیجیان، پیشکسوتان جهاد و شهادت، نخبگان، اقشار مختلف و تمامی دستاندرکاران و برگزارکنندگان این رزمایش بزرگ صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.
بیشک این حضور باشکوه، برگ زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار مردم اصفهان افزود و پیام روشن وحدت، انسجام، بصیرت و آمادگی ملت ایران برای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
از درگاه خداوند متعال، استمرار عزت و سربلندی مردم شریف و شهیدپرور استان اصفهان و توفیق همگان در پیمودن راه نورانی شهیدان را مسئلت داریم و امیدواریم به برکت خون مطهر شهدا و در پرتو عنایات حضرت ولیعصر (عج)، تحت هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، شاهد تداوم این روحیه انقلابی، وحدت و همدلی در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی باشیم .