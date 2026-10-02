به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آراد جعفری با ارائه آماری از مشارکت مردم در این اقدام انسان‌دوستانه اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۷ هزار و ۷۶۳ نفر از مردم نوع‌دوست آذربایجان‌غربی با اهدای خون خود، در مسیر نجات جان بیماران گام برداشتند.

او با تفکیک آمار اهداکنندگان افزود: از این تعداد، یک‌هزار و ۳۳۱ نفر از بانوان و ۱۲ هزار و ۱۰۵ نفر از جوانان زیر ۳۵ سال استان بودند که با حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در این امر خیر مشارکت کردند.

مدیر روابط عمومی انتقال خون آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی استان در شرایط مطلوبی قرار دارد، تأکید کرد: نباید فراموش کرد که نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است. با توجه به محدودیت مدت‌زمان نگهداری خون، تداوم اهدای خون برای حفظ پایداری این ذخایر حیاتی ضروری است.

وی تصریح کرد: بیماران تالاسمی، هموفیلی، مبتلایان به سرطان، مصدومان حوادث رانندگی و افرادی که تحت عمل‌های جراحی قرار می‌گیرند، چشم‌انتظار یاری داوطلبان هستند و تأمین نیاز آنها تنها با مشارکت مستمر اهداکنندگان میسر است.

جعفری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مزایای فردی اهدای خون اشاره کرد و گفت: هر واحد خون می‌تواند جان سه انسان را نجات دهد. در کنار این اقدام خیرخواهانه، اهدای خون برای سلامت خودِ اهداکننده نیز مفید است؛ تحریک سلول‌های خونی، تنظیم سطح آهن بدن، پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی، سلامت کبد و کاهش غلظت خون از جمله فواید تداوم این کار برای سلامت فردی است.

تمام مراکز انتقال خون آذربایجان‌غربی با رعایت کامل استاندارد‌های بهداشتی آماده پذیرش شهروندان هستند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت می‌توانند با شماره تلفن‌های ۳۳۴۶۱۶۷۰ و ۳۳۴۷۰۷۳۲ تماس حاصل کنند.