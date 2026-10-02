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نخستین ایستگاه ورزش روزانه ویژه افراد دارای معلولیت با همکاری هیاتهای ورزشهای جانبازان و توانیابان و ورزشهای همگانی استان فارس در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) شیراز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین ایستگاه ورزش روزانه ویژه افراد دارای معلولیت با همکاری هیاتهای ورزشهای جانبازان و توانیابان و ورزشهای همگانی استان فارس در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) شیراز افتتاح شد.
در آیین افتتاح دویستمین ایستگاه ورزش روزانه هیات ورزشهای همگانی استان فارس و نخستین ایستگاه ویژه افراد دارای معلولیت، که با حضور مسئولان هیاتهای استانی و جمعی از ورزشکاران برگزار شد، بر اهمیت فراگیری ورزش و تحقق عدالت ورزشی تأکید شد.
احسان غلامحسینپور، رئیس هیات ورزشهای جانبازان و توانیابان استان فارس، راهاندازی این ایستگاه را گامی مهم در مسیر فراگیری ورزش و تحقق عدالت ورزشی دانست و اظهار داشت: «ورزش همگانی تنها با حضور همه اقشار جامعه معنا پیدا میکند.»
وی همچنین توسعه فضاهای ورزشی عمومی و ایستگاههای ورزش روزانه را بستری برای حضور بیشتر افراد دارای معلولیت در فعالیتهای ورزشی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: «ورزش برای افراد دارای معلولیت فرصتی برای افزایش نشاط، ارتباط اجتماعی، اعتمادبهنفس و حضور فعالتر در جامعه است.»
سیروس پاکفطرت، رئیس هیات ورزشهای همگانی استان فارس، نیز در این مراسم با اشاره به راهاندازی دویستمین ایستگاه ورزش روزانه گفت: «توسعه ایستگاههای ورزش روزانه یکی از محورهای اصلی هیات ورزشهای همگانی فارس برای نزدیکتر کردن ورزش به محل زندگی مردم است.»
وی هدف این هیات را در دسترس قرار دادن ورزش برای همه اقشار جامعه، بدون محدودیت سنی و جسمی، دانست و رسیدن به ایستگاه دویستم را حاصل تلاش مجموعه هیات، شهرستانها، کمیتههای تخصصی و همراهی ورزشکاران و مربیان برشمرد.
پاکفطرت با تأکید بر اهمیت ورزش افراد دارای معلولیت، حضور ورزشکاران توانیاب در این آیین را پیامی روشن از فراگیری، عدالت ورزشی و مسئولیت اجتماعی دانست.