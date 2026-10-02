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گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت بازارهای همجوار، از مهمترین اهداف حضور جمهوری اسلامی ایران در سه رویداد مهم اقتصادی در شهر مینسک پایتخت کشور بلاروس بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بلاروس، جمهوری اسلامی ایران با اعزام هیاتی به نشست نخستوزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بلاروس، برپایی پاویون ملی تجارت در نمایشگاه بینالمللی صنعت این کشور و برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس، گام مهمی در راستای توسعه تجارت و بازرگانی با همسایگان شمالی، بویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشت.
گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت بازارهای همجوار، به ویژه همسایگان شمالی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مهمترین اهداف حضور جمهوری اسلامی ایران در سه رویداد مهم اقتصادی در شهر مینسک پایتخت کشور بلاروس است.
«محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه برگزاری نشست هماندیشی فعالان اقتصادی، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و مدیران بخشهای دولتی و خصوصی ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاریهای اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: با پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز امضاء موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اعضای این اتحادیه، ظرفیت عظیمی برای افزایش تبادلات اقتصادی و خنثیسازی حربه تحریم و محاصره دریایی علیه کشورمان فراهم شده است.
وی به حضور پررنگ ایران در نمایشگاه بینالمللی صنعتی بلاروس موسوم به «اینوپروم ۲۰۲۶» اشاره کرد و گفت: پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران امسال جزء بزرگترین مجموعههای این نمایشگاه بینالمللی است و پس از کشور میزبان بزرگترین پاویون در اختیار ایران قرار دارد.
دهقان دهنوی همچنین به برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس و نشست نخستوزیران اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: هیات ایران ضمن شرکت در نشست نخست وزیران و برگزاری کمیسیون مشترک گامهای مهمی در زمینه ارتقاء همکاریهای دو چند جانبه در قالب اتحادیه اوراسیا برداشت.