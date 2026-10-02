به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بلاروس، جمهوری اسلامی ایران با اعزام هیاتی به نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بلاروس، برپایی پاویون ملی تجارت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت این کشور و برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس، گام مهمی در راستای توسعه تجارت و بازرگانی با همسایگان شمالی، بویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشت.

گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت بازار‌های همجوار، به ویژه همسایگان شمالی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مهمترین اهداف حضور جمهوری اسلامی ایران در سه رویداد مهم اقتصادی در شهر مینسک پایتخت کشور بلاروس است.

«محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه برگزاری نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا گفت: با پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز امضاء موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اعضای این اتحادیه، ظرفیت عظیمی برای افزایش تبادلات اقتصادی و خنثی‌سازی حربه تحریم و محاصره دریایی علیه کشورمان فراهم شده است.

وی به حضور پررنگ ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی بلاروس موسوم به «اینوپروم ۲۰۲۶» اشاره کرد و گفت: پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران امسال جزء بزرگترین مجموعه‌های این نمایشگاه بین‌المللی است و پس از کشور میزبان بزرگترین پاویون در اختیار ایران قرار دارد.

دهقان دهنوی همچنین به برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس و نشست نخست‌وزیران اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: هیات ایران ضمن شرکت در نشست نخست وزیران و برگزاری کمیسیون مشترک گام‌های مهمی در زمینه ارتقاء همکاری‌های دو چند جانبه در قالب اتحادیه اوراسیا برداشت.