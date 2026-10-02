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آیین بزرگداشت شمس و مولانا

آیین بزرگداشت شمس و مولانا، با حضور جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۱:۴۵
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برچسب ها: بزرگداشت شمس ، شمس و مولانا ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
 