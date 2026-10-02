مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: بیش از ۱۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی میان ۱۲ دستگاه اجرایی استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور افزود: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بخشی از پرونده‌های ثبت‌نامی در سامانه‌های مربوط به تسهیلات سال گذشته که به دلیل پایان مهلت قانونی موفق به دریافت تسهیلات نشده بودند، برای بررسی مجدد و پرداخت به منابع سال جاری منتقل شدند.

وی افزود: برخی بانک‌ها نیز پرداخت تسهیلات پرونده‌های تکمیل‌شده سال گذشته را که به دلیل پایان مهلت قانونی امکان پرداخت نداشتند، در سال جاری انجام داده‌اند که لازم است این موارد در زمان معرفی طرح‌های جدید به بانک‌ها مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد: دستگاه‌های متولی باید با لحاظ کردن پرونده‌های موجود در بانک‌ها و طرح‌هایی که در حال پرداخت هستند، از معرفی طرح بیش از سقف اعتباری بانک‌ها خودداری کنند تا ضمن جلوگیری از ایجاد توقع نزد متقاضیان، فرآیند پرداخت تسهیلات و عملکرد بانک‌ها نیز با مشکل مواجه نشود.

ظفری پور همچنین از توزیع بانکی منابع میان ۱۸ بانک عامل خبر داد و افزود: با وجود مشکلات سال‌های گذشته در زمینه عملکرد بانک رسالت، امسال نیز ۴۶۳ میلیارد ریال از سهم منابع استان به این بانک اختصاص یافته است.