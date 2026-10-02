فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر، عزت و بازدارندگی امروز ایران را حاصل ایثار و فداکاری شهدا دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر، عزت و بازدارندگی امروز ایران را ثمره خون شهدا دانست و گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان و فرهنگ شهادت، در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.

امیر دریادار ابوطالب مطلبی در سی‌وهفتمین یادواره ۳۵ شهید روستای خطیرکلای شهرستان قائم‌شهر افزود: دشمن در عرصه تجهیزات مادی ادعا دارد، اما آنچه معادلات نبرد را تغییر داده، روحیه شجاعت، ایثار و ایستادگی رزمندگانی است که تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

وی با اشاره به پیشینه تمدنی و غیرت تاریخی ملت ایران در دفاع از آب و خاک میهن گفت: از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ملت ایران اجازه نداده است ذره‌ای از خاک و شرف این سرزمین پایمال زیاده‌خواهی مستکبران شود.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به مأموریت ناوگروه ۸۶ ارتش و پیمودن مدار ۳۶۰ درجه به دور کره زمین افزود: حضور ناوشکن تمام‌ایرانی دنا در پهنه اقیانوس‌ها، توانمندی جوانان این مرز و بوم را نشان می‌دهد و بخش قابل‌توجهی از جوانان و فرماندهان این ناوگروه برخاسته از مازندران هستند.

امیر مطلبی با اشاره به هدف قرار گرفتن شناور‌های کشورمان در دریا گفت: ناوشکن کشورمان در هزاران مایل دورتر از آب‌های سرزمینی و در پهنه اقیانوس هند هدف قرار گرفت و در این حادثه ده‌ها تن از نیرو‌های نیروی دریایی به شهادت رسیدند.

وی افزود: پیکر جمعی از این شهدا در اعماق اقیانوس آرام گرفت، اما این حادثه از اراده نیرو‌های مسلح کشور کم نکرد.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به نقش این دانشگاه در تربیت مدافعان میهن گفت: این مرکز آموزشی با تقدیم ده‌ها شهید از میان دانشجویان و دانش‌آموختگان خود، پیوند علم و شهادت را به تصویر کشیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر به پاکستان گفت: در دیدار با نخست‌وزیر و مقام‌های نظامی این کشور، آنان از مقاومت ملت ایران یاد می‌کردند و بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند.

امیر مطلبی اقتدار بین‌المللی نظام را مرهون تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و اخلاص شهدا دانست و افزود: دشمنان با سناریو‌های مختلف در برابر پیوند مردم، ولایت و فرهنگ ایثار قرار گرفته‌اند.

وی برگزاری یادواره‌های شهدا را فرصتی برای انتقال پیام ایستادگی به نسل‌های آینده دانست و گفت: عزت امروز کشور با فداکاری شهدا به دست آمده است.