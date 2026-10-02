نیکزاد:
آمریکا در تحقق اهدافش در ایران شکست خورد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا در تحقق اهدافش در ایران شکست خورد؛ نه توانست برنامه هستهای و موشکی ایران را نابود کند، نه رژیم را تغییر دهد و نه رهبر انقلاب را از مسیر خود متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه پنجشنبه ۹ مهر ماه در مراسم یادواره شهدای روستاهای میانگله و چناربن شهرستان نکا با اشاره به ویژگیهای بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: رهبر کبیر انقلاب پس از معصومین (ع)، حق ویژهای بر گردن ما دارند؛ چرا که پس از دوران حضرت امیر (ع)، ایشان تنها مردی بودند که توانستند حکومت شیعی را در تاریخ برقرار کنند.
وی با اشاره به اعتماد مثالزدنی امام به مردم، افزود: هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که ایشان نهال انقلاب را به طوفان رفراندوم سپردند؛ آن هم در شرایطی که فضای سیاسی کشور کاملاً باز بود و معاندان، منافقان و کمونیستها آزادانه به تبلیغ میپرداختند. حقیقت این است که در تاریخ معاصر، رهبری را سراغ نداریم که در چنین فاصله کوتاهی، انقلاب خود را به رفراندوم بگذارد.
امام به ما ایمان، توکل به خدا، استقلالخواهی، سادهزیستی و ترکیب معنویت با سیاست را آموخت. تا پیش از آن تاریخ، کدام مبارز یا دانشمندی جرئت داشت با صدای بلند بگوید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ امام (ره) باور «ما میتوانیم» را در تمامی عرصههای دفاعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در دلهای ما زنده کرد.
نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، رهبر شهید انقلاب را «خلف صالح» امام و شخصیتی «جامعالشرایط» خواند و با اشاره به شهادت ایشان با موشک سنگرشکن، گفت: ایشان از قدرت، امکانات و خیل عظیم مریدان برخوردار بودند، اما صراحتاً فرمودند که به پناهگاه نخواهند رفت. ایشان در فقه، شاگردپروری میکردند؛ در ادبیات، شاعری مسلط به متون جهانی بودند و در عرفان و تهجد، سرآمد بودند. در سیاست نیز، چه در عرصه داخلی و چه خارجی، حکیمی بصیر بودند؛ بهطوریکه حتی تحلیلگران آمریکایی و اروپایی اذعان دارند که ساعتها توطئه میچینند، اما رهبر ایران با یک ساعت سخنرانی، تمام نقشههای آنها را نقش بر آب میکند.
وی در ادامه به ویژگیهای اخلاقی و سادهزیستی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان اعتقادی راسخ به خانواده شهدا و ایثارگران داشتند و در تمام امور، به دنبال عاقبتبهخیری از طریق مجاهدت و مراقبت بودند. دو ماه پیش از شهادت، ایشان فرمودند که ساعت کارشان از ۵:۳۰ صبح آغاز میشود. از دوست و دشمن بپرسید؛ آیا کسی میتواند یک لکه خاکستری در زندگی ایشان بیابد؟ در مورد دامادشان که دکترای اقتصاد داشت، تأکید کردند که باید صرفاً به کار آموزشی بپردازد و از هرگونه فعالیت اقتصادی دوری کند؛ حتی اجازه تغییر فامیلی به یکی از اقوام را ندادند تا مبادا شائبه بهرهبرداری اقتصادی ایجاد شود.
نیکزاد با بیان اینکه «امام شهید ما حافظ رأی مردم بود»، تصریح کرد: در انتخاباتهایی که اذهان عمومی برآورد دیگری داشتند، اما نتیجه صندوقها متفاوت بود، ایشان اجازه نداد رأی مردم باطل شود و به احترام این رأی، در برابر فشارها ایستادگی کرد. همچنین، ایشان طی ۳۶ سال و ۹ ماه رهبری، کشور را از فتنههای جنگهای منطقه همچون جنگهای آمریکا با افغانستان، عراق و کویت مصون نگاه داشت. ما بالاترین دین را در توان موشکی، هستهای و سلولهای بنیادی مدیون ایشان هستیم؛ چرا که در دوران دفاع مقدس، برخی فریاد «موشک جواب موشک» سر میدادند، اما موشکی برای پاسخ نداشتیم.
وی با اشاره به سوابق جنایات آمریکا تأکید کرد: آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود. از کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت مصدق با همکاری بریتانیا، تا سرنگونی دولت گواتمالا در سال ۱۹۵۴، فریب قذافی در سال ۲۰۱۱، و مداخله در شیلی، کنگو، برزیل، اندونزی و یونان، همه نشاندهنده ماهیت استعماری این کشور است. آنها در عراق نیز با ادعای دروغین سلاح کشتار جمعی جنایت کردند و داعش را به وجود آوردند. این کشور حتی در جنایت غزه که فرماندهی آن با آمریکاست، به دنبال پاکسازی تاریخ و جغرافیای یک سرزمین به عنوان یک بیزینس است.
نایب رئیس مجلس گفت: کشوری که میدانست ژاپن تسلیم شده، هیروشیما و ناکازاکی را بمباران اتمی کرد. در سال ۱۳۶۷ هواپیمای مسافربری ما را هدف قرار دادند و ۲۹۹ نفر را شهید کردند، اما به فرمانده ناو خاطی مدال شجاعت دادند. در میناب دانسته دو مرحله موشک زدند، در لامرد ۷۲۰ هزار ترکش در بمب خوشهای ریختند و در سیریک، مراسم عروسی را به عزا تبدیل کردند. آمریکا در جنگ ایران و عراق نیز فرماندهی مستقیم داشت و ما از این بابت، طلبکار هستیم. اما آمریکا شکست خورده است؛ آنها به ایران آمدند تا برنامه هستهای، توان موشکی، زیرساختها، نیروهای دریایی، زمینی و هوایی، و محور مقاومت از حزبالله و انصارالله تا حشدالشعبی را نابود کنند و نظام را تغییر دهند، اما نتوانستند.
وی افزود: ما با آمریکا پدرکشتگی داریم، زیرا به ناحق رهبر ما را شهید کردند و غرور ملی ما را شکستند. آنها چشم طمع به نفت ایران داشتند تا با تسلط بر نفت ونزولا، عربستان و ایران که مجموعه ۶۵ درصد ذخایر کل جهان است، نفت برای دو قرن آیندهشان تأمین شود، اما کور خوانده بودند. آنها در شمال غرب به دنبال توطئه بودند، اما در برابر مردان و زنان غیرتمند ما شکست خوردند. با وجود اینکه آمریکا با تمام توان و تجهیزات با ایران وارد جنگ شد، اما نه تنها رژیم تغییر نکرد، بلکه قویتر شد. اینکه در خط رهبر شهید، کسی توانست در قم و تهران درس بخواند، تدریس کند و در عرصههای مختلف شاگردی کند و سپس در حمله آمریکا جانش حفظ شود، قطعاً معجزه است.
نیکزاد تصریح کرد: امروز بریتانیا اعتراف میکند که مردم ایران را نشناختیم. دنیا از ایستادگی بیش از ۲۰۰ روزه این مردم مبهوت مانده است. هچنین دستگاههای اطلاعاتی کشورهای استعماری تاکید میکنند که ما نیروهای مسلح ایران را نیز نشناختیم چرا که هزینه نیروهای مسلح ما با آمریکا قابل مقایسه نیست، اما با قدرت ایستادگی کردیم، زیرا جنگ ما جنگ ارادههاست. در دوران دفاع مقدس هم سیم خاردار نداشتیم، اما اراده داشتیم.
وی با اشاره به دیپلماسی ایران و سخنرانی قاطع رئیس جمهور در این نهاد بین المللی گفت: آنها فکر نمیکردند کسی در سازمان ملل که ۱۰۰ درصد زیر نظر آمریکاست، بیاید و حقانیت ما را نشان دهد. حقانیت ما در سازمان ملل عین بیان گالیله است. اولویت امروز، پیروزی در این جنگ است. وظیفه ما استمداد از رهبر عزیزمان و اداره مقتدرانه جنگ توسط فرماندهی معظم کل قواست. اگر پیروز نشویم، حکومت ابیطالبی که امروز در ایران جاری است، تداوم نخواهد یافت. مجلس شورای اسلامی امروز دستان دولت را گرفته و دولت و مجلس تحت نظر رهبر معظم انقلاب، تمام توان خود را باید برای عبور از این امتحان بینظیر تاریخی به کار گیرند. ما شرمندهایم، اما تاریخ خواهد نوشت که این مردم، نیروهای مسلح و دیپلماسی ما چگونه حماسه آفریدند.