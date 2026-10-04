به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر امور منابع آب شهرستان دامغان گفت: با توجه به آغاز فصل بارش‌های پاییزی و با هدف پیشگیری از جاری شدن سیل ، لایروبی و رفع انسداد مقاطع حساس و در معرض خطر سیلاب در رودخانه‌ها و مسیل‌های شهرستان دامغان انجام شد.

مهدی قادری افزود: افزایش ظرفیت عبور جریان، تسهیل و هدایت رواناب‌های سطحی و کاهش خطرات ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی با اولویت‌بندی نقاط حساس و مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب در قالب این طرح محقق شد.

به گفته وی ، شناسایی و رفع نقاط پرخطر و گلوگاه‌های جریان در رودخانه‌ها و مسیل‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه در آستانه فصل بارش محسوب می‌شود و با توجه به احتمال وقوع بارش‌های شدید و رگباری، تداوم این اقدامات در نقاط حساس شهرستان در دستور کار قرار دارد.