

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رییس هیات فوتسال خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیما گفت: از روز سه شنبه ۱۵ مهر مسابقات فوتسال لیگ مناطق کشور در رده سنی زیر ۱۷ سال به میزبانی باشگاه شهرداری فردوس با حضور ۶ تیم از استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

علیانی همچنین افزود: در مسابقات فوتسال گروه چهارم لیگ بزرگسالان مناطق کشور که از روز دوشنبه ششم مهر به میزبانی باشگاه شهرداری فردوس در سالن شهید صمدی آغاز شده بود با صعود تیم های طلای سرخ زاوه و سیب گرافیک شیروان به پایان رسید.

وی گفت:در این مسابقات چهار تیم از استانهای سیستان و بلوچستان, کرمان، خراسان رضوی بهمراه دو نماینده از استان خراسان جنوبی حضور داشتند.