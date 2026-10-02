به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه جهادی دندان پزشکی آذربایجان غربی با هدف تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، در مناطق محروم شهر نقده خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه می دهند.

عزیز سهندی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آذربایجان غربی، با اشاره به توزیع بیش از ۲۶ هزار بسته معیشتی، تحصیلی و کالابرگ دانش آموزی در استان، افزود: امروز به همت بنیاد برکت و مشارکت بسیح و گروه‌ها جهادی مسجد نبی اکرم (ص) نقده این خدمات در منطقه ۵۳ هکتاری شهر نقده ارائه می‌شود و انشالله مسیر بعدی این گروه دندانپزشکی، شهر ارومیه است.

سرهنگ پاسدار ابراهیم شریفی مسئول گروه جهادی خدمات درمانی بسیج آذربایجان غربی از ارائه این خدمات در ۵ شهرستان استان در شهریور و مهر خبرداد و افزود: این خدمات شامل کشیدن، ترمیم سطحی، جراحی و جرم گیری است.

این گروه جهادی به مدت ۲ روز و هر روز با ظرفیت ۵۰۰ نفر خدمات ارائه خواهند کرد.