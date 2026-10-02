فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی هفته انتظامی را به کارکنان و خانواده‌های صبور و گرامی آنان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته انتظامی، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انتظامی، مجاهدت کارکنان فراجا در تأمین نظم و امنیت کشور را ستود و از صبوری و همراهی خانواده‌های آنان تقدیر کرد.

همکاران خدوم، دلاورمردان و شیرزنان عرصه نظم و امنیت سلام و درود خدا بر شما که تجسم عینی «پلیس مجاهد» هستید.

امروز که در آستانه هفته انتظامی قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت وجودی مجموعه‌ای که «ملت مبعوث» برای اعتلای امنیت و آرامش به آن دل بسته‌اند، نمایان است. شعار امسال ما، «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، تنها یک شعار نیست؛ بلکه میثاق نامه‌ای است که در آن «مجاهدت» شما، ضامن سرافرازی ایران عزیز است.