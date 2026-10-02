بزرگراه کوار به فیروزآباد و عسلویه به نام سردار شهید صولت الدوله قشقایی یکی از نمادهای ایستادگی در تاریخ جنوب کشور نام گذاری شد.

نام گذاری جاده کوار به فیروزآباد و عسلویه به نام سردار استکبارستیزی شهید صولت الدوله قشقایی

نام گذاری جاده کوار به فیروزآباد و عسلویه به نام سردار استکبارستیزی شهید صولت الدوله قشقایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی با حضور مسئولان، بخشی از بزرگراه کوار-فیروزآباد-عسلویه به نام یکی از نماد‌های ایستادگی در تاریخ جنوب کشور سردار شهید صولت الدوله قشقایی نام گذاری شد.

اسماعیل‌خان قشقایی مشهور به صولت‌الدوله در حمایت از مشروطه خواهان در جنوب کشور به یکی از قدرت‌های ملی تبدیل شد و نام وی یادآور پیوندِ دیرینه‌ی ایلات و عشایر با امنیت و استقلالِ ایران است.

صولت‌الدوله که سد راه بیگانگان بود سرانجام شهریور ۱۳۱۱ در بحبوحه‌یِ قدرت‌نماییِ پوشالی رضاشاه راهیِ زندان قصر شد و با مرگی مشکوک در زندان جان سپرد و پیکرش در امامزاده عبدالله (ع) شهر ری به خاک سپرده شد.