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فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: محاسبات دشمن درباره توان دفاعی و مقاومت مردم ایران درهم شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: محاسبات دشمن درباره توان دفاعی و مقاومت مردم ایران درهم شکست.
سردار پاسدار حسن شاهوارپور با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب افزود: دشمن در جنگ اخیر تصور میکرد با شهادت تعدادی از فرماندهان، دانشمندان هستهای و ایجاد شوک اولیه میتواند ساختار کشور را دچار فروپاشی کند، اما پاسخ موشکی نیروهای مسلح از همان ساعات نخست آغاز شد و محاسبات دشمن درباره توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد.
وی ادامه داد: دشمن در کنار عملیات نظامی تلاش کرد از طریق فضای مجازی و عملیات روانی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و این تصور را ایجاد کند که نظام جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است، اما حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح نشان داد این محاسبات با واقعیتهای جامعه ایران فاصله دارد.
سردار شاهوارپور با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: دشمن پس از شهادت رهبر انقلاب نیز تصور میکرد شرایط برای فروپاشی فراهم شده است، اما حضور مردم در صحنه و ادامه ایستادگی نیروهای مسلح، این محاسبه را نیز برهم زد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: یکی از پرسشهای مهم امروز این است که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سالهای گذشته چنین سطحی از فشار و تجاوز را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال کردهاند و اهداف آنان چه بوده است.
وی با مرور شرایط ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در آن دوران بخش مهمی از تصمیمات کشور تحت تأثیر و نفوذ آمریکا و کشورهای غربی قرار داشت و در حوزههای امنیتی، دفاعی و اجرایی وابستگی گستردهای وجود داشت.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: امام خمینی (ره) با آگاهیبخشی به مردم، روحیه خودباوری و استقلالخواهی را در جامعه تقویت کرد و ملت ایران نیز با تکیه بر همین باور، رژیم پهلوی را کنار زد.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله ادامه داد: دشمن در سال ۱۳۵۹ در شرایطی به ایران حمله کرد که جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای مسیر استقرار قرار داشت و از توانمندیهای دفاعی و نظامی امروز برخوردار نبود.
سردار شاهوارپور گفت: با وجود حملات گسترده و اشغال بخشهایی از سرزمین کشور، ملت ایران ایستاد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
وی جنگ تحمیلی را تنها یکی از ابعاد فشار دشمن علیه جمهوری اسلامی دانست و افزود: همزمان با جنگ در مرزها، کشور با ترور و ناامنی در داخل نیز مواجه بود و منافقین و گروههای معاند، مسئولان، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و مردم عادی را هدف قرار دادند، اما ملت ایران با وجود شهادت و آوارگی شمار زیادی از مردم، مقاومت کرد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به تحولات منطقه پس از جنگ اظهارکرد: دشمنیها پس از پایان جنگ متوقف نشد و فشارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی در اشکال مختلف ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و شکلگیری گروه تروریستی داعش از جمله تحولات منطقهای بود که جمهوری اسلامی ایران را با تهدیدهای جدیدی مواجه کرد.
سردار شاهوارپور با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدهای منطقهای وارد میدان شد، گفت: مدافعان حرم با مقابله با داعش اجازه ندادند این جریان تروریستی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران نزدیک شود و تهدیدی مستقیم برای کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به تحولات فلسطین و منطقه افزود: عملیات طوفان الاقصی معادلاتی را که رژیم صهیونیستی و آمریکا برای منطقه طراحی کرده بودند، برهم زد و پس از آن تلاشهای رژیم صهیونیستی برای فشار بر جبهه مقاومت افزایش یافت.
دانشگاهها جنگ شناختی دشمن را خنثی میکنند
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود نقش دانشگاهها و مراکز علمی را در تبیین واقعیتها و ارتقای آگاهی جامعه مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشگاهها همواره از مراکز اثرگذار در حوزه بصیرتافزایی، تولید اندیشه و تقویت سرمایه اجتماعی کشور بودهاند و میتوانند در خنثیسازی جنگ شناختی دشمن نقشآفرینی کنند.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دشمن از ابزارهای مختلف، از جنگ نظامی و ترور تا فشار اقتصادی و عملیات روانی، برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی استفاده کرده است؛ اما آنچه در همه این مقاطع تعیینکننده بوده، حضور مردم، حفظ هوشیاری و توان دفاعی کشور بوده است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.
این حملات با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شدند.