به مناسبت هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، شهرداری اسلامشهر در مراسمی ویژه از خدمات و ایثار نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی این شهرستان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با هدف ارج نهادن به مقام آتش‌نشانان برگزار شد، بر مسئولیت سنگین این دلاوران در لحظات بحرانی و نقش حیاتی آنها در نجات جان شهروندان و صیانت از اموال مردم تأکید شد.

در حاشیه این برنامه، علاوه بر تجلیل از خدمات نیرو‌های عملیاتی، ضرورت ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه و توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه برای کاهش وقوع حوادث مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حاضرین در این مراسم بر این نکته تأکید کردند که پیشگیری از حوادث، در کنار عملیات امدادی، کلید اصلی در حفظ امنیت شهروندان است.