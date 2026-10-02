به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سوما رسول‌نژاد، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان فرزانگان شهرستان بوکان، با کسب مدال برنز مسابقات جام صلح و دوستی تکواندو در شهر ارزروم ترکیه، به جمع مدال‌آوران این رقابت‌های بین‌المللی پیوست.

مسابقات جام صلح و دوستی تکواندو در شهر ارزروم ترکیه برگزار شد و سوما رسول‌نژاد در این رویداد، موفق به کسب نشان برنز شد.

ورزش دانش‌آموزی در کنار ساحت‌های علمی و تربیتی، عرصه‌ای برای بروز استعداد‌هایی است که در مدرسه فرصت پرورش می‌یابند و حضور دانش‌آموزان در رقابت‌های رسمی و بین‌المللی، بخشی از این ظرفیت را در معرض رقابت و ارزیابی قرار می‌دهد.