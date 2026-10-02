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دانشآموز بوکانی نشان برنز مسابقات جام صلح و دوستی تکواندو در شهر ارزروم ترکیه را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سوما رسولنژاد، دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شهرستان بوکان، با کسب مدال برنز مسابقات جام صلح و دوستی تکواندو در شهر ارزروم ترکیه، به جمع مدالآوران این رقابتهای بینالمللی پیوست.
مسابقات جام صلح و دوستی تکواندو در شهر ارزروم ترکیه برگزار شد و سوما رسولنژاد در این رویداد، موفق به کسب نشان برنز شد.
ورزش دانشآموزی در کنار ساحتهای علمی و تربیتی، عرصهای برای بروز استعدادهایی است که در مدرسه فرصت پرورش مییابند و حضور دانشآموزان در رقابتهای رسمی و بینالمللی، بخشی از این ظرفیت را در معرض رقابت و ارزیابی قرار میدهد.