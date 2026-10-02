فرمانده سپاه رامسر اخلاص و پایبندی به مسیر شهدا را عامل تداوم راه آنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه ناحیه رامسر در یادواره ۲۸۸ شهید این شهرستان که در دویست و شانزدهمین شب از تجمعات مردمی رامسر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امامین انقلاب، بر تداوم مسیر شهدا و توجه به مفهوم اخلاص در زندگی تأکید کرد.

سرهنگ پاسدار مسعود رضایی افزود: اگر بخواهیم از اکسیر شهدا بهره ببریم، کافی است به پایان زندگی شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی توجه کنیم؛ شهید سلیمانی می‌نویسد خدایا مرا پاک بپذیر و شهید مصطفی چمران نیز پیش از سفر تحصیلی به مادرش می‌گوید لحظه‌ای از یاد خدا غافل نخواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه رامسر با بیان اینکه پایان مسیر شهدا اخلاص است، گفت: چیزی که می‌تواند حرکت ما را در این مسیر تضمین کند، گام برداشتن در طریق شهدای عزیز رامسر است.

سرهنگ رضایی افزود: شهدا قطعا به زندگی ما برکت می‌دهند و زندگی برکتی یعنی بدانیم دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت ۴۷ سال و در شرایط جنگ‌های تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و محاصره‌های مختلف اقتصادی چگونه حاصل شده است.

وی ادامه داد: زندگی برکتی یعنی رزمنده‌ای که وارد میدان سخت نظامی می‌شود، مانند رزمنده دوران دفاع مقدس، پشت لباس خود «زیارت یا شهادت» می‌نویسد.

فرمانده سپاه شهرستان رامسر گفت: زندگی برکتی یعنی با ولایت بمانیم و در فضای امروز جامعه، فرصت گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی با یکدیگر را از دست ندهیم.

سرهنگ رضایی افزود: زندگی برکتی یعنی مراقبت کنیم چشم، گوش و زبانمان آلوده نشود و بدانیم چیزی در این دستگاه بزرگ الهی گم نمی‌شود و خداوند همچون شهدایی که اخلاص داشتند، رفتار و عمل ما را ثبت و ضبط خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه شهدا هر زمان و هر جا که ضرورت داشت پای دفاع از انقلاب ایستادند، گفت: امروز شما مردم شهرستان رامسر نیز این موضوع را به اثبات رساندید و با حضوری پررنگ در خیابان‌ها، حضور خود را به نمایش گذاشتید.