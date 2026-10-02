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صبح امروز جمعه، واژگونی یک دستگاه مینیبوس در ورودی شهر نقده منجر به جانباختن یک سرنشین و مصدومیت ۲۲ تن دیگر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این حادثه رانندگی حوالی ساعت ۶:۳۷ صبح امروز در ورودی شهر نقده، نرسیده به آرامستان رخ داد. با توجه به تعداد بالای سرنشینان، بلافاصله مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان در جریان قرار گرفت و تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجانغربی، در تشریح جزئیات این عملیات گفت: به دلیل تعداد بالای حادثهدیدگان، ۷ دستگاه آمبولانس اورژانس بلافاصله به محل سانحه اعزام شد. تیمهای درمانی پس از رسیدن به صحنه، با اولویتبندی مصدومان و انجام عملیات تریاژ، خدمات درمانی اولیه را ارائه دادند.
او افزود: متأسفانه در این حادثه، یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد و ۲۲ مصدوم دیگر نیز پس از دریافت اقدامات پیشبیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس اورژانس استان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، بر اهمیت بازنگری در نکات ایمنی تأکید کرد و گفت: از رانندگان وسایل نقلیه عمومی تقاضا داریم با توجه به حساسیت مسیرهای جادهای، نسبت به رعایت سرعت مطمئنه، چک کردن وضعیت فنی خودروها و استراحت کافی قبل از رانندگی اهتمام ویژهای داشته باشند تا شاهد حوادثی از این دست نباشیم.
هنوز علت دقیق این حادثه توسط پلیس راه اعلام نشده و بررسی کارشناسان برای تعیین مقصر احتمالی در جریان است.