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مرحله نخست مجتمع گردشگری عمومی آبدانان که شامل تالار آن است؛ با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به دست بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه اسدالله چراغی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن بهرهبرداری از تالار مجتمع عمومی گردشگری آبدانان که با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید؛ از دریاچههای دوقلوی سیاهگاو این شهرستان هم بازدید کرد.
در این بازدید؛ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای دریاچههای دوقلوی سیاهگاو آبدانان در جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه؛ خواستار حمایت از توسعه این جاذبه گردشگری شد.
ندایی نیز با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها و تکمیل امکانات رفاهی در شهرستان آبدانان؛ از آمادگی وزارت میراث فرهنگی برای حمایت از این طرحهای گردشگری و فراهم کردن تسهیلات لازم برای سرمایهگذاران خبر داد.
وی افزود: تلاش میکنیم تا از محل اعتبارات استانی و ملی برای کمک به این طرحها استفاده شود.
ندایی همچنین با خانواده شهید داریوش رضایینژاد، دانشمند هستهای کشور دیدار کرد.
در این دیدار؛ از مادر شهید رضایینژاد به پاس فعالیتهای ارزشمند وی در زمینه صنایع دستی؛ به عنوان پیشکسوت این عرصه، تجلیل شد.
مجتمع عمومی گردشگری آبدانان با زیربنای ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع؛ در صورت بهرهبرداری؛ یکی از بزرگترین مجتمعهای گردشگری غرب کشور خواهد شد.
در مرحله اول؛ فقط تالار آن به بهرهبرداری رسیده است و در مرحله بعد؛ ۸ اقامتگاه این مجتمع به بهرهبرداری خواهد رسید.
بهرهبرداری از مرحله دوم این مجتمع؛ نیازمند تزریق تسهیلات است.
براساس پیشبینیها؛ با تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع گردشگری عمومی آبدانان؛ برای تعداد ۲۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد.