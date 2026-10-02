مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی آیت‌الله نوری همدانی، با حضور جمعی از علما، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم در دفتر این مرجع گرانقدر تقلید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم که حضرات آیات حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه و آیت الله خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، اعضای دفاتر مراجع و علما، اساتید حوزه علیمه، فضلا و جمعی از مردم حضور داشتند حجت‌الاسلام حسینی قمی از اساتید حوزه با اشاره به ابعاد علمی و اخلاقی شخصیت مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی، تواضع، فروتنی و اخلاق نیک را از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن مرحوم برشمرد.

وی با بیان اینکه آیت‌الله شبیری زنجانی در کنار جایگاه علمی و فقاهتی، در عرصه اخلاق و رفتار نیز شخصیتی برجسته بود، گفت: آن مرحوم با رفتار و سیره عملی خود، نمونه‌ای روشن از اخلاق حوزوی و تواضع در برابر مردم و اهل علم بود.

حجت‌الاسلام حسینی قمی، آیت‌الله شبیری زنجانی را الگوی عملی برای متدینین، طلاب و علاقه‌مندان به معارف دینی دانست و افزود: آن مرحوم تنها با بیان و تدریس، بلکه با رفتار و منش خود نیز درس اخلاق می‌داد و بسیاری از ویژگی‌های اخلاقی و معنوی را در عمل به شاگردان و اطرافیان منتقل کرد.

وی همچنین به تربیت شاگردان برجسته از سوی این عالم فقید اشاره کرد و گفت: آیت‌الله شبیری زنجانی شاگردان زبده‌ای تربیت کردند که هر یک از آنان در عرصه‌های علمی و اخلاقی حوزه منشأ آثار و برکات فراوانی هستند و بخشی از میراث علمی و اخلاقی آن مرحوم را ادامه می‌دهند.

در این مراسم همچنین بر ضرورت معرفی و تبیین ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی و معنوی مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی برای نسل جوان حوزه و جامعه تأکید شد.