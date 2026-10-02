نواخته شدن زنگ «جشن غنچهها» در ۶۰۰ کودکستان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از نواخته شدن زنگ «غنچهها» همزمان با سراسر کشور در ۱۲ مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: همزمان با سراسر کشور آیین نواخته شدن زنگ نمادین «جشن غنچهها» روز ۱۲ مهرماه در کودکستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود و فصل تازهای از حضور کودکان در محیطهای تربیتی آموزشی و اجتماعی آغاز خواهد شد.
رضایی افزود: برگزاری آیین آغازین سال تربیتی -یادگیری کودکستانها جشن نمادین «غنچهها» با رویکردی شاد، مهرورزانه و خانواده محور در مرکز استان نیز با حضور جمعی از مسئولان، نوآموزان و والدین آنان، ساعت ۹ صبح روز ۱۲ مهرماه در یکی از کودکستانهای شهر یاسوج با شعار «کودکان وطن، امید فردای وطن» برگزار میشود.
کودکستان؛ نخستین گام در مسیر رشد و تربیت
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت دوران کودکی در شکلگیری شخصیت، هویت و مهارتهای اجتماعی کودکان گفت: دوره کودکستان از مهمترین مراحل رشد و تربیت است و باید محیطی شاد، ایمن، بانشاط، خلاق و متناسب با نیازهای رشدی کودکان در اختیار آنان قرار گیرد تا با علاقه و آرامش، مسیر یادگیری و اجتماعیشدن را تجربه کنند.
رضایی ادامه داد: در این دوره، هدف تنها انتقال مفاهیم آموزشی نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه رشد همهجانبه کودکان، تقویت مهارتهای ارتباطی و اجتماعی، پرورش خلاقیت، افزایش اعتمادبهنفس و آمادهسازی آنان برای ورود موفق به دوره رسمی آموزش مورد توجه قرار دارد.
۶۰۰ کودکستان آماده میزبانی از ۲۲ هزار نوآموز
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان اظهار کرد: در حال حاضر قریب به ۲۲ هزار نوآموز در گروه سنی ۴ تا ۶ سال در کودکستانهای استان حضور دارند که در حدود ۶۰۰ کودکستان پذیرش شده و تحت برنامههای تربیتی و آموزشی قرار میگیرند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه همراهی خانوادهها نقش مهمی در موفقیت برنامههای دوره کودکی دارد، تصریح کرد: خانواده و کودکستان دو ضلع مهم در فرآیند رشد و تربیت کودک هستند و تعامل و ارتباط سازنده میان والدین و مربیان میتواند زمینهساز تجربهای مطلوب، آرام و اثربخش برای کودکان باشد.
جشن «غنچهها»؛ آغاز فصلی از بازی، دوستی و یادگیری
رضایی خاطرنشان کرد: آیین «غنچهها» فرصتی به منظور تسهیل گذار اصولی کودک از محیط خانواده به فضای تربیتی، کاهش اضطراب جدایی و ایجاد دلبستگی عاطفی و شوق یادگیری در نونهالان، هم راستا با ساحتهای سند تحول بنیادین است
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش استان تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیت مربیان و همراهی خانوادهها، محیطی امن، پویا و شاداب برای کودکان فراهم کرده و زمینه رشد متوازن و تربیت نسلی خلاق، توانمند، مسئولیتپذیر و اجتماعی را فراهم سازد.