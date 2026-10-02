پخش زنده
امروز: -
منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را با توپخانه هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه العهد، توپخانه رژیم صهیونستی مناطق و شهرکهای بیت یاحون، المنصوری، وادی زبقین و وادی سلوقی را هدف قرار داده است.
همچنین نظامیان اشغالگر نیز اقدام به تیراندازی گسترده به سوی شهرک حداثا و اطراف شهرک برعشیت کردهاند.
توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین در چند نوبت شهرک میس الجبل را گلوله باران کرده است.... رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.