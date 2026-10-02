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رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از ذخیره ۷۳ میلیون مترمکعب آب در سفرههای زیرزمینی کشور طی امسال با اجرای طرحهای آبخوان داری خبر داد و بر توسعه این الگوی مدیریتی برای مقابله با بحران کمآبی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله ابراهیمی با اشاره به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک جهان گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، ۴۲۵ دشت با بحران کمآبی مواجه است و برای عبور از این چالش و پیامدهایی همچون فرونشست زمین و سیلابهای مخرب، توسعه الگوهای نوین مدیریت آبخوانها ضروری است.
وی افزود: بهطور متوسط در هر هکتار آبخوانداری امکان استحصال هزار مترمکعب آب وجود دارد و امسال با فعالیت ۳۷ ایستگاه آبخوانداری در کشور، ۷۳ میلیون مترمکعب آب در سفرههای زیرزمینی ذخیره شده است.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری این میزان ذخیره آب را قابلتوجه دانست و گفت: حجم آب ذخیرهشده معادل حجم آب شیرینشده خلیج فارس برای انتقال به مناطق مرکزی کشور است.
ابراهیمی ادامه داد: با کمک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، عملیات آبخوانداری در ۶۰ هزار هکتار به مرحله اجرا رسیده و در مجموع حدود ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور از این الگوی آبخوانداری بهرهمند شده است.
وی تأکید کرد: توسعه آبخوانداری میتواند در مدیریت منابع آب، تقویت سفرههای زیرزمینی و کاهش پیامدهای ناشی از خشکسالی و بارشهای سیلابی نقش مؤثری داشته باشد.
آمنه هراتیان گزارش میدهد: