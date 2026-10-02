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تولید شیر در شهرستان اسلامشهر، فراتر از یک فعالیت اقتصادی، به رکنی اساسی از امنیت غذایی منطقه تبدیل شده است؛ بهگونهای که این شهرستان سالهاست یکی از قطبهای اصلی تأمین شیر تازه برای پایتخت و استانهای همجوار محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان اسلامشهر با تکیه بر ظرفیتهای دامپروری، نقش کلیدی در زنجیره تأمین محصولات لبنی ایفا میکند. جایگاه این منطقه در تأمین نیازهای شیر تازه برای تهران و استانهای مجاور، آن را به یکی از مراکز حیاتی در صیانت از امنیت غذایی و پایداری بازار لبنیات در مرکز کشور تبدیل کرده است.